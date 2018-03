vor 48 Minuten dpa Aachen Anwalt eines nicht existierenden NSU-Opfers angeklagt

Ein Anwalt, der im Münchner NSU-Prozess ein gar nicht existierendes Opfer vertreten haben soll, ist in Aachen wegen Betrugs in besonders schwerem Fall angeklagt. Das erklärte das Landgericht am Mittwoch.