vor 1 Stunde dpa Berlin AfD erzwingt Abbruch von Bundestagssitzung: «Revanche»

Die AfD werde die etablierten Parteien im Bundestag «jagen», hat Fraktionschef Gauland schon am Wahlabend gedroht. Was er damit meint, zeigt sich am späten Donnerstagabend im Parlament.