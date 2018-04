vor 1 Stunde dpa Berlin Abtreibungs-Werbeverbot: SPD-Drohung sorgt für Ärger

Was ist sachliche Information? Was ist unzulässige Werbung? Bei Schwangerschaftsabbrüchen ist das eine heikle Frage - die nun die Koalition belastet. Würde sich die SPD tatsächlich trauen, in der Frage aus der schwarz-roten Disziplin auszubrechen?