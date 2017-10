40 Jahre Deutscher Herbst: So beherrschte der linksextreme Terror die Republik

Herbst 1977: Die linksextreme Rote Arme Fraktion (RAF) hat Deutschland im Griff. Die Ereignisse überschlagen sich. Am 13. Oktober entführen vier palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine "Landshut". Arbeitgeber-Präsident Hanns-Martin Schleyer ist zu diesem Zeitpunkt seit fünf Wochen in der Hand der RAF.

von Lena Mehren und Julia Wessinger

Eine Straße in Köln-Braunsfeld wird am 5. September 1977 zum Tatort. Ein vierköpfiges Kommando der RAF zerrt den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer auf offener Straße aus seinem Auto. Sein Begleitschutz ist machtlos. 90 Sekunden schießen die Terroristen mit Maschinengewehren um sich: Drei Polizisten und Schleyers Fahrer fallen den 119 Kugeln zum Opfer.

Im Kofferraum des Fluchtwagens beginnt für Hanns-Martin Schleyer eine wochenlange Odyssee als Geisel. Seine Entführung soll die Bundesregierung unter Druck setzen. Die Entführer fordern die Freilassung von elf inhaftierten RAF-Mitgliedern. Forderung und Stellungnahmen der Geiselnehmer werden an die Regierung versandt. Immer mit dabei: Bilder des gezeichneten Schleyers aus der Gefangenschaft.

Die Bundesregierung geht nicht auf die Forderungen der Entführer ein. Der Druck erhöht sich: Am 13. Oktober 1977 entführen vier palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine "Landshut". An Bord der Boeing 737 sind 91 Menschen. Bei einer Zwischenlandung in Dubai steht sie alleine auf dem Rollfeld

Die Geiselnehmer der Landshut stehen in Verbindung mit den RAF-Terroristen. Sie fordern ebenfalls die Freilassung der elf RAF-Mitglieder und 15 Millionen Dollar. Sie drohen mit der Ermordung Schleyers und aller Flugzeug-Passagiere. Bundeskanzler Helmut Schmidt wehrt sich gegen einen Gefangenenaustausch. Ein Krisenstab der Lufthansa tagt ununterbrochen in Frankfurt.

Die Terroristen starten von Mallorca aus einen Irrflug mit zahlreichen Zwischenlandungen.

Am 18. Oktober 1977 stürmt die deutsche Spezialeinheit GSG 9 das Flugzeug in Somalias Hauptstadt Mogadischu. Drei Terroristen sterben. Die Passagiere verlassen nach fünf Tagen das Flugzeug. Co-Pilot Jürgen Vietor stützt die am Bein verletzte Stewardess Gabi Dillmann.

Wenige Stunden nach der Befreiung werden die RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe tot in ihren Gefängniszellen in der JVA Stuttgart-Stammheim aufgefunden. Alle drei begingen Suizid. Es gilt als das Ende des Deutschen Herbstes.

Als Reaktion darauf erschießen RAF-Mitglieder Hanns-Martin Schleyer nach 44 Tagen in Geiselhaft. Die harte Linie der Bundesregierung schockt die Familie Schleyers. Seine Witwe Waltrude Schleyer hat Bundeskanzler Helmut Schmidt bis zu ihrem Tod nicht verziehen. Auf der Trauerfeier in Stuttgart sitzt sie neben Bundeskanzler Schmidt, der über das Leben ihres Mannes entschied.