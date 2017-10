vor 1 Stunde dpa Bern 17-Jähriger in der Schweiz verletzt mehrere Menschen mit Axt

In Flums bei St. Gallen kommt es am Sonntagabend zu einem blutigen Gewaltausbruch: Ein Jugendlicher greift mit einer Axt Menschen an. Die Polizei schießt den Täter an und nimmt ihn schließlich fest.