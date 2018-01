Offenbach 16,1 Grad in Rheinfelden: Knapp am Wärmerekord vorbei

16,1 Grad in Rheinfelden: Knapp am Wärmerekord vorbei

In Deutschland war es an diesem Sonntag vielerorts fast schon frühlingshaft warm - doch der Rekord wurde nach ersten Erkenntnissen knapp verfehlt.

An vielen Orten in Baden-Württemberg ist es zum Jahreswechsel fast schon frühlingshaft gewesen. Am Silvestertag registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart und Freiburg Temperaturrekorde. Bundesweit am wärmsten war es am Sonntag im badischen Rheinfelden mit 16,1 Grad Celsius.

So wird das Wetter jetzt

In der laufenden Woche soll es vielerorts schmuddelig und stürmisch werden, Hochwasser durch Dauerregen sei mancherorts möglich. Am Freitag könne es bis zu 13 Grad warm werden. „Das ist sehr mild für Anfang Januar“, sagte der Wetterexperte. Das Wochenende soll dann wieder deutlich kühler werden.

In Stuttgart war der letzte Tag des Jahres 2017 so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung dort 1958. 14,4 Grad Celsius seien gemessen worden, sagte der Meteorologe am Neujahrstag. Der bisherige Spitzenwert stamme aus dem Jahr 2006 mit 14,3 Grad. Kräftiger Wind blies zudem den gefährlichen Feinstaub in der Silvesternacht aus dem Stuttgarter Talkessel. Auch in anderen Städten blieben die Werte für die winzigen Partikel weit unter den erlaubten Grenzwerten, wie das Landesamt für Umwelt bekanntgab. An Silvester ist die Luftbelastung häufig vor allem in Städten so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.

In Freiburg registrierte der DWD am 31. Dezember 2017 sogar 15,8 Grad, 2006 seien es 15,1 Grad gewesen - das war der bisherige Rekord. Der bundesweite Rekord wurde nach ersten Erkenntnissen knapp verfehlt. Am Silvestertag 1961 war es noch wärmer. Damals waren in Müllheim bei Freiburg 17,0 Grad gemessen worden. Die endgültige Auswertung der Silvester-Temperaturen wird laut DWD am Dienstag vorliegen.

Heftige Regenfälle hatten am Wochenende vielerorts in Baden-Württemberg für Hochwasser gesorgt. Besonders im Norden gab es Schäden: Kleinere und mittlere Gewässer waren über die Ufer getreten und hatten Keller und angrenzende Straßen geflutet. Schlamm und Wasser machten Straßen unbefahrbar. Auch zur Wochenmitte rechnet der DWD wieder mit Hochwasser durch Dauerregen. Im Hochschwarzwald seien zudem Orkanböen möglich.