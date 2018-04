Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien haben die USA und Frankreich Machthaber Baschar al-Assad mit einem Militäreinsatz gedroht. Doch womöglich sollen die Drohungen nur als Türöffner für weitere diplomatische Initiativen dienen. Denn das Risiko einer Intervention ist hoch.

Warum sehen die USA und Frankreich nach sieben Jahren Syrien-Konflikt Handlungsbedarf? US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sehen eine „rote Linie“ überschritten: Nach ihrer Einschätzung setzt Assad gegen die eigene Bevölkerung weiter international geächtete Chemiewaffen ein. Laut Macron verfügt Frankreich über Beweise für diesen Vorwurf. Bei dem jüngsten Angriff in der Stadt Duma starben laut Hilfsorganisationen 48 Menschen.

Was planen Washington und Paris? Noch am Mittwoch drohte Trump auf Twitter, die Raketen gegen Syrien würden kommen und der Verbündete Russland solle sich bereit machen. Doch ein Angriff lässt bisher auf sich warten. Es gebe noch keine „endgültige Entscheidung“, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders nach einem Treffen mit seinen Sicherheitsberatern am Donnerstag. Vorerst wollte Trump weiter mit Großbritannien und Frankreich beraten.

Wie könnte ein Militäreinsatz konkret aussehen? Als wahrscheinlich gilt ein begrenzter Luftangriff. Als mögliches Ziel nannte Macron „chemische Einrichtungen unter Kontrolle des Regimes“ in Syrien. Vor einem Jahr ließ als Trump als Vergeltung für einen Giftgasangriff bereits Marschflugkörper auf einen Militärflughafen der Regierungstruppen feuern.

Was sind die Risiken? „Die USA müssen sehr vorsichtig sein, nicht versehentlich russische Ziele zu treffen oder russische Berater zu töten“, sagt der Politikwissenschaftler Ben Connable von der Rand Corporation. Russland ist die Schutzmacht Syriens, es droht eine direkte Konfrontation der Atommächte. Macron versichert, in keinem Fall werde es einen Angriff auf die Verbündeten Syriens geben, zu denen auch der Iran zählt.

Angriffe als Türöffner für Diplomatie „Wenn die Angriffe ein gewisses Ausmaß haben und die Russen verstehen, dass der Westen hart bleibt, könnte es eine neue politische Dynamik für einen Kompromiss geben“, glaubt der Politologe Ziad Majed von der Amerikanischen Universität in Paris. Womöglich dient die Drohkulisse aber auch nur dazu, die Russen direkt an den Verhandlungstisch zu drängen. In der kommenden Woche wird in Paris mit intensiven Gesprächen gerechnet.

Wie verhält sich die Bundesregierung? Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mahnte eine geschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft an – der mutmaßliche Chemiewaffenangriff in Syrien könne „nicht ohne Konsequenzen bleiben“, sagte er in Brüssel. Eine deutsche Beteiligung an einem Militäreinsatz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aber ausgeschlossen.