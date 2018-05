03.07.2017 18:58 AFP Doha Zum Iran auf Abstand gehen und Schließung von Al-Dschasira - Der Forderungskatalog von Katars Gegnern

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist wegen des Konflikts um das Emirat Katar in die Golfregion gereist. Gabriel erklärte am Montag, die Bundesregierung werde "mit Nachdruck" für einen Abbau der Spannungen am Golf eintreten.