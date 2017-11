Bonn Zum Ende der UN-Klimakonferenz kein Adrenalin-Kick in Bonn

Zu wenig Schwung, zu wenig Adrenalin, nicht genügend Fortschritte: Spektakuläre Beschlüsse waren zwar nicht von der UN-Klimakonferenz in Bonn erwartet worden, trotzdem ist am Ende der knapp zweiwöchigen Beratungen ein unzufriedenes Grummeln zu vernehmen.

Die Entwicklungsländer stießen bei mehreren Finanzierungsfragen auf den Widerstand der Industriestaaten, am Verhandlungstext für das sogenannte Regelbuch muss bis zum nächsten Jahr noch eine Menge glattgezogen werden. Und dann hinkt auch noch der einstige Musterschüler Deutschland bei seinen selbstgesteckten Klimazielen hinterher.

"Ich habe noch nie so wenig Adrenalin bei einer COP erlebt", sagt ein hochrangiger EU-Vertreter über die Bonner Konferenz. In den vergangenen Jahren war es tatsächlich aufregender: 2015 wurde in Paris nach jahrelangem Ringen die Einigung auf ein globales Klimaschutzabkommen gefeiert. Bei der folgenden Konferenz in Marrakesch sorgte die Wahl des Klimaskeptikers Donald Trump zum US-Präsidenten für eine Solidarisierung der restlichen Welt.

UN-Klimakonferenz Ende 2018 in Kattowitz

In Bonn sollten die Klimaverhandlungen so weit vorangebracht werden, dass bei der nächsten UN-Klimakonferenz Ende 2018 in Kattowitz wichtige Entscheidungen getroffen werden können. So arbeiteten die Teilnehmer in Bonn Textentwürfe für das sogenannte Regelbuch aus, das die genaue Umsetzung des Pariser Abkommens festlegen soll. Alle unterschiedlichen Positionen finden sich in den hunderte Seiten langen Texten wieder, so dass in Kattowitz noch viele Unstimmigkeiten ausgeräumt werden müssen.

Als Fortschritt wurde die Einigung auf den sogenannten Talanoa-Dialog gewertet. Unter dem Vorsitz des Konferenzvorsitzenden Fidschi und seines Nachfolgers Polen soll dabei Bilanz zur Wirkung der derzeitigen Klimaschutzzusagen im Rahmen des Pariser Abkommens gezogen werden, um dann über weiterreichende Maßnahmen zu beraten. Ein weiterer Erfolg der fidschianischen Präsidentschaft ist die Einigung, bei den kommenden beiden Weltklimakonferenzen die Klimaschutzanstrengungen bis 2020 gesondert in den Blick zu nehmen.

Fidschi, ein durch den Klimawandel stark bedrohter Inselstaat, wurde immer wieder als besonders glaubwürdiges und engagiertes Gastgeberland gelobt. Das Bemühen von Regierungschef Frank Bainimarama und seiner Delegation um Ausgleich machen manche Beobachter allerdings dafür mitverantwortlich, dass es bei den Finanzierungszusagen für den Anpassungsfonds und im Rahmen des Pariser Abkommens keine Fortschritte gab.

Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig ärgert sich über die "Blockadehaltung der Industrieländer" und formuliert damit die Sicht vieler anderer Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Dass die Industrieländer beim Thema Verluste und Schäden durch den Klimawandel nicht über die Finanzierungsfrage reden wollten, sei "die große Leerstelle in Bonn", sagt BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider.

Großes Interesse erregte in Bonn das Verhalten der USA. Das Land sei hier "unfreiwillig mit drei Teams" aufgetreten, sagt Kowalzig. Die US-Delegation verhielt sich laut Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) "konstruktiv und neutral". Das Weiße Haus organisierte allerdings eine Art Werbeveranstaltung für fossile Energieträger. Sie wurde von Aktivisten durch lautstarke Protestgesänge unterbrochen.

Für Begeisterung sorgte hingegen das Bündnis "We are still in" aus zahlreichen Bundesstaaten, Städten und Unternehmen der USA, die trotz Trump einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des Pariser Abkommens leisten wollen.

Der technische Gastgeber Deutschland verhielt sich wie üblich konstruktiv und machte mal wieder Finanzzusagen in dreistelliger Millionenhöhe. Doch dass Deutschland sein Klimaschutzziel für 2020 nach jetzigem Stand nicht erreicht, wirft einen Schatten auf Bonn. Sie habe "noch nie erlebt, dass Deutschland dieses Schmuddelkind-Image hatte", sagt Schneider.

Sie und andere Umweltaktivisten forderten während der Konferenz von Deutschland immer wieder lautstark einen Kohleausstieg - nicht zuletzt angesichts der Gründung einer globalen Allianz für den Kohleausstieg am vorletzten Konferenztag.

Nun schauen alle auf die nächste Konferenz in Kattowitz. Die scheidende Umweltministerin Hendricks prophezeite zum Abschluss in Bonn, spätestens dann werde die Bundesregierung mit einem Plan für den Kohleausstieg anreisen.