Berlin Zeitplan: Warum eine neue Bundesregierung wohl erst zum Jahreswechsel steht

Nach der Bundestagswahl droht eine Phase der Regierungsbildung in Rekordlänge: Die Koalitionsverhandlungen könnten sich bis zum Jahreswechsel hinziehen. Grund sind die Niedersachsen-Wahl, die Querelen in der Union und die erwarteten schwierigen Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis. Schon nach der Wahl von 2013 hatte es fast drei Monate gedauert, bis die Regierung der großen Koalition ins Amt kam. So könnte der Zeitplan diesmal aussehen

30. September:

Bereits am Samstag wollen die Grünen auf einem Länderrat in Berlin über Sondierungsgespräche mit Union und FDP entscheiden. Es wird fest damit gerechnet, dass der Kleine Parteitag grünes Licht für die Gespräche gibt.

8. Oktober:

Die Spitzen von CDU und CSU treffen sich unter Leitung der Parteichefs Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) in Berlin. Wie nach dem schlechten Ergebnis der Wahl vom Sonntag vereinbart, wollen die Schwesterparteien versuchen, zunächst einen gemeinsamen Kurs abzustecken, ehe sie womöglich in Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen eintreten.

15. Oktober:

An diesem Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Bis dahin dürfte in Sachen Koalitionsverhandlungen nicht viel passieren: Die Sorge ist, dass Koalitionsflirts in Berlin die beteiligten Parteien wertvolle Stimmen kosten könnten.

Nach der Wahl in Niedersachsen wollen nach bisherigen Planungen CDU und CSU in einer gemeinsamen Klausurtagung das Ergebnis der Bundestagswahl tiefer analysieren. Dabei soll es auch um die Zukunft von Volksparteien gehen.

24. Oktober:

Voraussichtlich an diesem Dienstag kommt der neue Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Es ist der spätestmögliche Zeitpunkt; die Frist läuft 30 Tage nach der Bundestagswahl ab. An diesem Tag soll der bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum neuen Bundestagspräsidenten gewählt werden.

Oktober/November:

In den Tagen nach der Niedersachsen-Wahl werden die Parteien zunächst das Ergebnis auswerten. Ab Mitte der Woche könnten dann die Sondierungen von Union, FDP und Grünen beginnen – die durchaus zwei oder drei Wochen dauern könnten. Wahrscheinlich im Verlauf des Novembers wollen die Grünen den Parteitag nachholen, bei dem sie – auf Grundlage der Sondierungsergebnisse – über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Ursprünglich war das Delegiertentreffen für den 21. Oktober geplant gewesen.

17. und 18. November:

Die CSU trifft sich zum Parteitag in Nürnberg. Parteichef Horst Seehofer will sich im Amt bestätigen lassen, angesichts der Unruhe in der Partei ist seine Wiederwahl derzeit aber nicht gesichert.

Dezember/Januar:

Nach Abschluss von Koalitionsverhandlungen wollen die Grünen und vermutlich auch die Liberalen ihre Mitglieder über das Ergebnis abstimmen lassen. Erst wenn hier Mehrheiten zustande kommen, wäre der Weg für eine Jamaika-Koalition frei: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden.