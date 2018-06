Politik Wie unsere CDU-Abgeordneten aus der Region zum Asylstreit in der Union stehen

Der Streit zwischen CDU und CSU droht zu eskalieren. Innenminister Horst Seehofer will bereits registrierte Asylsuchende aus anderen EU-Ländern an deutschen Grenzen abweisen, Bundeskanzlerin Angela Merkel fürchtet einen Dominoeffekt, der am Ende die Mittelmeeranrainer im Regen stehen lässt. Wie unsere CDU-Bundestagsabgeordneten aus der Region dazu stehen, haben wir für Sie herausgefunden.

Lothar Riebsamen, Wahlkreis Bodensee

Der CDU-Abgeordnete vom Wahlkreis Bodensee steht hinter den Entscheidungen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 getroffen wurden. „Wir haben das Mögliche getan, um einer humanitäre Katastrophe an unseren Grenzen abzuwenden." Riebsamen will den EU-Gipfel Ende des Monats abwarten, um vielleicht doch noch zu einer europäischen oder zumindest bilateralen Lösungen zu kommen. Sollten diese scheitern, fordert der 60-Jährige "stärkere Grenzkontrollen" und akzeptiere direkte Zurückweisungen.

Thorsten Frei, Schwarzwald-Baar-Kreis

Der frühere Oberbürgermeister von Donaueschingen sieht eine Lösung für die "Migrationsherausforderung" auf europäischer Ebene. Bislang sei aber keine Einigung möglich gewesen, deshalb müssten "nationale Maßnahmen" her, fordert der 44-Jährige: Er halte es "für notwendig, dass diejenigen, für die in einem anderen EU-Land bereits ein Asylverfahren eröffnet ist, auch abgewiesen werden." Der Kanzlerin will er allerdings Zeit bis zum EU-Gipfel einräumen.

Andreas Jung, Wahlkreis Konstanz

Der Konstanzer Rechtsanwalt steht fest hinter Merkel. Bei den fraktionsinternen Beratungen habe sich eine große Mehrheit der CDU-Abgeordneten hinter Merkel und deren Vorschlag gestellt, zunächst nach europäischen oder bilateralen Lösungen zu suchen. Der 43-Jährige will in jedem Fall den EU-Gipfel abwarten, bevor Entscheidungen über nationale Maßnahmen getroffen werden. Die Hoffnung, dass auf Basis der Gipfelergebnisse auch eine Einigung mit Unionspartner CSU möglich ist, hat er nach wie vor.

Felix Schreiner, Wahlkreis Waldshut

Der frühere Landtagsabgeordnete unterstützt Horst Seehofer darin "Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat registriert sind, an der deutschen Grenze zurückzuweisen." Dennoch will der 32-Jährige Merkel Zeit bis zum EU-Gipfel Ende Juni geben: "Es braucht in Europa vergleichbare Asylstandards und eine faire Lastenteilung zwischen den EU-Mitgliedstaaten." Sollte ein Durchbruch auf EU-Ebene nicht gelingen, fordert Schreiner allerdings "ein klares Signal".

Armin Schuster, Wahlkreis Lörrach-Müllheim

Dem 57-Jährigen geht es "nicht um Merkel oder Seehofer", sondern seit 2015 "um Ordnung, Sicherheit und faire Verteilung in der europäischen Asylfrage". Die CSU "überzieht allerdings, wenn sie "der Kanzlerin diese 14-tägige Chance für eine national wie europäisch verträgliche Lösung nicht einräumt." Ohne Durchbruch beim EU-Gipfel pocht er auf "politisches Signal" und Zurückweisungen von bereits registrierten Flüchtlingen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte müsse sinken.

Thomas Bareiß, Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

Der Parlamentarische Staatssekretär hofft auf eine Einigung der Parteivorsitzenden. Der 43-Jährige fordert eine stärkere Sicherung der europäischen Außengrenzen. Während der CDU-Abgeordnete eine Lösung auf EU-Ebene für "die Bessere" hält, dürfe man seiner Auffassung nach "nationale Grenzsicherung nicht ausschließen". Dies dürfe aber nur das äußerste Mittel sein", betont er. Die Union brauche einen Kompromiss. Um eine Eskalation zu vermeiden, müssten aber alle an einem Strang ziehen.

Volker Kauder, Wahlkreise Rottweil und Tuttlingen

Der Streit um die Asylpolitik der Bundesregierung droht zum größten Konflikt in der Geschichte der beiden Schwesterparteien zu werden. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hüllt sich in Schweigen. Auf Anfrage des Südkurier lässt er von seinem Tuttlinger Wahlkreisbüro erklären, er wolle sich zum Asylstreit in der Union nicht äußern. Berichten zufolge hat sich Kauder an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gewandt. Er soll demnach zwischen den Schwesterparteien vermitteln. (mim)