vor 2 Stunden dpa Neumünster/Schleswig Wie geht es juristisch weiter im Fall Puigdemont?

Nach der Entlassung von Carles Puigdemont am Freitag aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster geht das juristische Tauziehen um eine Auslieferung des katalanischen Separatistenführers an Spanien weiter – es könnte sich fast bis Ende Mai hinziehen. Wie das im Einzelnen ablaufen wird, hängt auch von der Generalstaatsanwaltschaft und dem Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig ab – und der spanischen Justiz.