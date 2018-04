Brüssel Wie die Schengen-Länder ihre Grenzen überwachen wollen

Im Schengenraum aus 26 europäischen Staaten wird normalerweise nur an den Außengrenzen kontrolliert.

Doch seit der Flüchtlingskrise 2015 haben Deutschland und fünf weitere Länder wieder Kontrollen an ihren Landesgrenzen eingeführt. Entgegen den Wünschen der EU-Kommission wollen alle die systematischen Überprüfungen nun um weitere sechs Monate bis zum Herbst fortsetzen. Als Grund nennen sie die Weiterreise von Flüchtlingen aus anderen Schengenstaaten und die Terrorgefahr. Ein Überblick:

DEUTSCHLAND - Deutschland führte wegen der Flüchtlingskrise als erstes Schengenland am 13. September 2015 wieder Grenzkontrollen ein. Grund waren die hohen Ankunftszahlen über die Flüchtlingsroute aus Griechenland und den Westbalkan. Die am 12. Mai auslaufenden Kontrollen betreffen die Grenze zu Österreich und auch Flugverbindungen aus Griechenland. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fährt den Umfang nun erstmals wieder zurück: Er verzichtet künftig auf die Überprüfungen bei Flügen aus Griechenland und setzt nur noch auf Stichproben.

ÖSTERREICH - Über die Alpenrepublik kamen 2015 die meisten Flüchtlinge nach Deutschland. Die österreichische Regierung führte ab dem 16. September 2015 Kontrollen ein, die sich zunächst auf alle Landgrenzen erstreckten. Zuletzt waren nur noch die Grenzen zu Ungarn und Slowenien betroffen. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieht eine Aufhebung „als falsches Signal“ an Schlepperorganisationen. Während der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr will er notfalls auch wieder an allen Grenzen kontrollieren.

FRANKREICH - Im Gegensatz zu den anderen Ländern begründete Frankreich seine Grenzkontrollen von Anfang an mit der Terrorbedrohung. Grund war die Anschlagsserie in Paris vom November 2015, bei der 130 Menschen getötet wurden. Die Kontrollen finden an allen Grenzübergängen sowie an Flughäfen und Häfen statt. Im Gegensatz zu den anderen fünf Ländern würden sie ohne Verlängerung bereits am 30. April enden. Paris hat deshalb Anfang April die Verlängerung als erstes Schengenland angekündigt.

DÄNEMARK - Deutschlands nördlicher Nachbar entschloss sich am 4. Januar 2016 zu Grenzkontrollen. Betroffen sind die gesamte Landgrenze sowie die Fährverbindungen nach Deutschland. In einem Schreiben an die EU begründete Dänemark die Verlängerung auch damit, dass Islamistengruppen „Flüchtlingsrouten ausnutzen könnten, um Personen nach Europa zu bringen, um Terrorakte in Europa zu verüben“. Die Vergangenheit habe zudem gezeigt, dass Terroranschläge auch in einem Schengenland vorbereitet und in einem anderen verübt werden könnten.

SCHWEDEN - Die Regierung in Stockholm führte Grenzkontrollen am 12. November 2015 ein. Von ihnen betroffen sind bisher Häfen im Süden und Westen des Landes sowie die Öresund-Brücke nach Dänemark. „Das Ausmaß der Grenzkontrollen könnte auf alle Binnengrenzen ausgeweitet werden, seien es Land-, See- oder Luftgrenzen“, heißt es nun zur Verlängerung. Das Innenministerium verweist darauf, dass von Brüssel als Ersatz für systematische Grenzkontrollen vorgeschlagene Personenkontrollen im Landesinneren rechtlich in Schweden bisher nicht möglich sind.

NORWEGEN - Das nicht zur EU gehörende Schengenland kontrolliert seit dem 26. November 2015. Betroffen sind Häfen mit Fährverbindungen nach Dänemark, Deutschland und Schweden. Das Innenministerium verweist auf die Anschlagsgefahr und darauf, dass 30 Prozent der rund 5000 Islamisten, die von Europa aus als Kämpfer nach Syrien, Irak und Libyen gereist sind, inzwischen zurückgekehrt seien. Anders als Schweden folgte Norwegen der Kommissionsempfehlung zu Alternativen und unternimmt nun verstärkt Polizeiüberprüfungen in der Östfold-Region zu Schweden.