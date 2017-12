vor 3 Stunden dpa Politik Wichtige Termine: Was bringt das Jahr 2018 in der internationalen Politik?

Terrorismus, Krisen, Kriege und Hunger - das sind auch im kommenden Jahr die großen Herausforderungen für die Politik. Und es gibt 2018 jede Menge wichtige Wahlen. Was bringt das Jahr 2018 in der internationalen Politik noch an Terminen?