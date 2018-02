vor 2 Stunden Margit Hufnagel Exklusiv Berlin Wer in einem neuen schwarz-roten Kabinett was werden könnte

Erst die Inhalte, dann die Ressortzuschnitte, dann die Personalien: So lautet in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD die Losung. Dennoch wird längst spekuliert, wer in der neuen Bundesregierung welches Amt übernehmen könnte. Eine Übersicht: