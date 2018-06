Berlin Wer die Vorgänge beim Bamf bereits beleuchtet - und wer es vielleicht bald tut

In der Affäre um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wird über einen möglichen parlamentarischen Untersuchungsausschuss debattiert.

Mit der Aufklärung der Vorfälle insbesondere in der Bremer Bamf-Außenstelle sind bereits eine Reihe anderer Gremien und Behörden beschäftigt. Wir geben einen Überblick:

Innenausschuss des Bundestags

SPD und Grüne sehen den Innenausschuss des Bundestags als das am besten geeignete Gremium an, um die Bamf-Affäre aufzuklären. Der Innenausschuss kam am 29. Mai zu einer ersten Sondersitzung zu der Affäre zusammen und befragte dort Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bamf-Chefin Jutta Cordt. Am Freitag soll in einer weiteren Sondersitzung unter anderem Cordts Vorgänger Frank-Jürgen Weise Rede und Antwort stehen, eine Woche später sollen der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Ex-Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Peter Altmaier (beide CDU), erscheinen.

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss

FDP und AfD setzen auf einen Untersuchungsausschuss. Der habe wesentlich mehr Rechte, vergleichbar denen eines Gerichts, heißt es bei den Liberalen. Doch die beiden Parteien haben keine Mehrheit für ihre Anträge zur Einsetzung eines solchen Gremiums. Gegner argumentieren, die Aufklärung in einem Untersuchungsausschuss werde viel zu langwierig. Erst zum Ende der Legislaturperiode sei mit einem Abschlussbericht zu rechnen.

Erforderlich für die Einsetzung ist die Zustimmung von 25 Prozent aller Bundestagsabgeordneten. Dieses Quorum verfehlen FDP und AfD knapp. Zudem ist unwahrscheinlich, dass sich beide Parteien auf einen gemeinsamen Antrag für einen Untersuchungsausschuss verständigen. Am Donnerstag stellten beide Fraktionen eigene Anträge im Bundestag zur Debatte.

Staatsanwaltschaft Bremen

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen die damalige Außenstellen-Leiterin sowie fünf weitere Beschuldigte eröffnet, darunter drei Rechtsanwälte. Der Vorwurf lautet auf bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung sowie Bestechung und Bestechlichkeit. In der Bremer Bamf-Außenstelle sollen zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein, etwa weil die Außenstelle nicht zuständig war. Die Staatsanwaltschaft prüft zudem eine eingegangene Anzeige gegen Bamf-Chefin Cordt.

Innenrevision beim Bamf

Das Bamf leitete im Oktober 2017 eine interne Revision zu den Vorgängen in der Bremer Außenstelle ein. Geprüft wurden 4568 Asylverfahren, in die zwei verdächtige Anwaltskanzleien involviert waren. In Folge des am 11. Mai vorgelegten Berichts ordnete Cordt an, alle Bremer Asylverfahren seit dem Jahr 2000 zu überprüfen. Es geht um 18.000 Verfahren.

Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof hat eine ohnehin für dieses Jahr geplante Systemprüfung des Bamf vorgezogen. Unter die Lupe genommen werden Organisation und Abläufe in der Behörde - es geht nicht um eine Überprüfung einzelner Mitarbeiter, wie Seehofer angekündigt hat.