Berlin Weiterer in der Türkei inhaftierter Deutscher freigelassen

In der Türkei ist ein weiterer aus politischen Gründen inhaftierter Deutscher freigekommen. Damit seien noch vier deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen in türkischer Haft, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes machte der Sprecher keine näheren Angaben zu der freigelassenen Person, gegen die eine Ausreisesperre verhängt worden sei. Unklar war, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Vor einer Woche war der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel aus türkischer Haft entlassen worden und umgehend nach Deutschland ausgereist. Die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten hatte die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan geht seit dem Putschversuch im Sommer 2016 mit harter Hand gegen politische Gegner vor. Die Bundesregierung beklagt eine Einschränkung von Rechtsstaat und Meinungsfreiheit in dem Nato-Partnerland.