vor 6 Stunden Margit Hufnagel Exklusiv Konstanz Was macht eine Volkspartei aus? CDU vor schwieriger Aufgabe

Was macht eine Volkspartei aus, in einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft? Der Schock, den die Wahl ausgelöst hat, ist noch längst nicht verflogen, schreibt Margit Hufnagel in ihrem Kommentar.