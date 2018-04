Karlsruhe Was deutsche Rechtsexperten zur möglichen Auslieferung Puigdemonts sagen

Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls an Spanien ausliefern lassen.

Bei der Prüfung solch eines Auslieferungsersuchens müssten die Behörden nach der Rahmenrichtlinie zum europäischen Haftbefehl "eigentlich ohne politische Einflussnahme entscheiden".

"In Deutschland ist das aber anders", sagt der Rechtsexperte Thomas Wahl vom Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. "Eigentlich" heißt für Puigdemont, dass Deutschland den Rahmenbeschluss zum europäischen Haftbefehl – wie einige andere EU-Länder auch – nicht so umsetzt, wie es die EU-Kommission bei dessen Einführung vorsah.

Den europäischen Haftbefehl gibt es seit 2004. Er ersetzte die langwierigen Auslieferungsverfahren, die bis dahin zwischen den EU-Ländern angewandt wurden. Das vereinfachte Verfahren beruht auf dem Grundsatz, dass die EU-Länder gegenseitig Entscheidungen ihrer Justiz anerkennen und auf Grundlage der Menschenrechtskonvention handeln.

Eine politische Einflussnahme auf Auslieferungersuchen ist demnach unzulässig. Ausdrücklich heißt es dazu im Justizportal der Europäischen Kommission: "Entscheidungen werden allein von den Justizbehörden ohne Einbeziehung politischer Erwägungen getroffen."

Wahl zufolge wollte die EU zwar "die ganze politische Entscheidungsebene zu Auslieferungen weg haben". Die Bundesregierung bettete den Rahmenbeschluss aber in das bestehende deutsche Recht so ein, dass sie weiterhin politischen Einfluss auf Auslieferungsersuchen nehmen kann: Streng juristisch ist sie im Bewilligungsverfahren zu Auslieferungen die zuständige Behörde, delegiert dies aber an die Bundesländer – und diese wiederum an ihre Generalstaatsanwaltschaften.

Deshalb gibt es dem Freiburger Experten Wahl zufolge zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung, wonach bei rechtlich und politisch schwierigen Fällen die Bundesregierung "ins Benehmen" zu setzen ist. Dies gilt etwa bei einem Auslieferungsgesuch in Länder, in denen die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr europäischen Standards entspricht.

Letztlich entscheidet das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig über Puigdemonts Schicksal: Ein Auslieferungsersuchen kann laut EU abgelehnt werden, wenn die im Ausland vorgeworfene Tat im Inland nicht strafbar ist. Puigdemont wird in Spanien der "Rebellion" beschuldigt, weil er eine Volksabstimmung zur Abspaltung Kataloniens von Spanien organisierte.

"Rebellion" kennt das deutsche Strafrecht nicht, wohl aber "Hochverrat gegen den Bund". Wer es demnach "unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern", kann mit lebenslanger Haft bestraft werden.

Der von der spanischen Justiz erhobene Vorwurf der Rebellion beinhaltet nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft im Kern den Vorwurf, trotz zu erwartender gewaltsamer Ausschreitungen ein verfasssungswidriges Referendum abgehalten zu haben. Das entspreche dem Vorwurf des Hochverrats nach deutschem Strafgesetz. Es sei nicht gesetzlich erforderlich, dass die Vorschriften wortgleich seien.

Der Vorwurf der Rebellion ist Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas zufolge aber nicht haltbar. Schließlich setze der Tatbestand voraus, dass es eine gewaltsame Erhebung gegeben habe. Wenn es im Zuge des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 überhaupt zu Gewalt gekommen sei, habe es sich um "isolierte" Fälle gehandelt, erklärte er. Für diese seien allein die Urheber verantwortlich.

Ob dem so ist, prüft nun das OLG Schleswig. Wie lange dies dauert, sei "derzeit noch offen", hieß es am Dienstag. Sollte das Gericht dem Auslieferungsersuchen stattgeben, bliebe Puigdemont als letztes Mittel noch ein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.