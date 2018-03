Washington Warum die vermeintliche Affäre für Donald Trump soviel Brisanz hat - und nun ein Schiedsverfahren für Schweigen sorgen soll

Fasziniert verfolgen die US-Medien die täglichen neuen Entwicklungen um Trumps angebliche Affäre: Doch warum ist diese auch politisch von Bedeutung? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Präsident und seine angebliche Affäre mit der 38-jährigen Pornodarstellerin Stephanie Clifford (Künstlername "Stormy Daniels"): Fasziniert verfolgen die US-Medien die täglichen neuen Entwicklungen in diesem vermeintlichen Skandal, bei dem - das zeigen die gegensätzlichen Stellungnahmen - vor allem einmal mehr die Wahrheit auf der Strecke bleiben könnte. Warum ist dieses brisante Thema auch politisch wichtig? Warum überzog der Trump-Anwalt jetzt Clifford in einem zunächst geheimen Schiedsgerichtsverfahren mit einem Redeverbot? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Hatte Trump, dessen Vorliebe für wesentlich jüngere Blondinen bekannt ist, tatsächlich ein Verhältnis mit der Frau?

Der Präsident hat durch seine Anwälte jede Beziehung mit Clifford verneinen lassen. Die Porno-Akteurin hat Trump jetzt allerdings vor einem Gericht in Kalifornien verklagt, um feststellen zu lassen: Ein am 28. Oktober 2016 - also nur elf Tage vor den Präsidentschaftswahlen - mit Trump-Anwalt Michael Cohen unterzeichneter "Schweigevertrag", durch den Clifford dann von Cohen 130 000 US-Dollar erhalten hatte, sei ungültig. Begründung: Trump habe den Vertrag, in dem er mit dem Pseudonym "David Dennison" erwähnt wird, nie persönlich unterzeichnet. Lediglich sein Anwalt habe eine Unterschrift geleistet.

Warum will Clifford den Vertrag plötzlich annullieren lassen?

Sollte ein Gericht ihrer Argumentation folgen, müßte sie zwar die von Trump-Anwalt Cohen angeblich ohne Wissen des Präsidenten gezahlten 130 000 US-Dollar dem Rechtsvertreter zurückerstatten. Doch Medien spekulieren, dass Clifford bereits wesentlich höhere Angebote vorliegen hat, um über Trump auszupacken. Sie hat durch ihren Anwalt angedeutet, auch verfängliche Fotos und SMS-Nachrichten aus der Zeit mit dem damaligen Geschäftsmann - die Affäre soll vor zwölf Jahren stattgefunden haben - zu besitzen.

Was macht den Vorgang politisch wichtig?

Zum einen spricht viel dafür, dass Trump-Anwalt Cohen so kurz vor den letzten Wahlen unbedingt vermeiden wollte, dass Belastendes über Trump an die Öffentlichkeit kommt. Denn dieser war zum Zeitpunkt der angeblichen Affäre bereits mit der heutigen First Lady Melania verheiratet. Zum anderen könnte die Zahlung von 130 000 US-Dollar gegen geltende Wahlgesetze verstoßen haben, weil damit Ausgang auf das Ergebnis der Präsidentenkür im Land genommen worden war - wenn das Geld tatsächlich auf Veranlassung von Trump gezahlt worden ist.

Wußte denn der Präsident von der Zahlung und dem Vertrag?

Die Pornodarstellerin und ihr Anwalt sagen ja. Trumps Sprecherin Sarah Sanders erklärte am Mittwochabend dazu allerdings ausweichend: "Nicht dass ich wüßte". Und Trump-Anwalt Cohen versucht offensichtlich weiter seinen Mandanten zu schützen - und ließ kürzlich verlauten: Manchmal könne etwas auch Schaden anrichten, das nicht wahr sei. Deshalb habe er der Pornoakteurin die sechsstellige Summe aus eigenem Antrieb und aus der eigenen Tasche über eine eigens dafür gegründete Firma gezahlt. Um Trump aus allem herauszuhalten, wurden in dem Schweigeabkommen dann auch Pseudonyme benutzt.

Welche Rolle spielt denn ein Schiedsverfahren, das nun der Klage von Clifford folgte?

Im Schiedsverfahren - das ohne Wissen Cliffords und ihres Anwalts im Geheimen stattfand - sind der vermeintlichen Trump-Gespielin von einem pensionierten Richter jetzt hohe Schadensersatzforderungen angedroht worden, falls sie tatsächlich über die angebliche Affäre in Details geht. Ein solches Schiedsverfahren ist in dem ursprünglichen Schweigevertrag für den Fall vorgesehen, dass eine der Parteien den Vertrag verletzt oder nicht einhalten will - was Clifford ja tun möchte. Wichtig hier: Sollte ein ordentliches Gericht - und nicht ein Schiedsmann - das Abkommen tatsächlich aufgrund der fehlenden Trump-Unterschrift für ungültig erklären, wäre damit automatisch auch der Schiedsverfahren-Passus ungültig. Und Clifford könnte dann ohne Furcht vor einer massiven Trump-Klage als Folge einer Vertragsverletzung reden. Allerdings wird sie dem Gericht auch eines erklären müssen: Warum sie denn vom Trump-Anwalt Cohen die 130 000 US-Dollar entgegen genommen hat, wenn sie denn glaubte, der Schweigevertrag sei nicht gültig. Klärung wird also demnächst vermutlich das Verfahren vor einem Gericht in Kalifornien bringen.