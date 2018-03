vor 8 Stunden Uli Fricker Exklusiv Konstanz Wahres und Wahrscheinliches: Auf der Suche nach Gott im weiten Universum

Wer braucht noch Gott in der Weite des Universums? So fragte Stephen Hawking. Viele Physiker widersprechen ihm. Sie sehen eine höhere Macht am Werk. Zu Recht? Ein Leitartikel von Uli Fricker.