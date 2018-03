Konstanz Von Konstanz zum IS: Schülerin Sarah O. in der Türkei an der syrischen Grenze gefasst

Von Konstanz zum IS: Schülerin Sarah O. in der Türkei an der syrischen Grenze gefasst

Vor vier Jahren schloss sich Sarah dem IS an. Jetzt wird sie mit Mann und Kindern verhaftet.

Konstanz/Damaskus – Ihr Falls sorgte Anfang des Jahres 2014 für Schlagzeilen in ganz Deutschland: Sarah O. aus Konstanz hatte sich damals nach Syrien abgesetzt und islamistischen Rebellen angeschlossen. Ihre Spur verlief sich im umkämpften Aleppo. Gestern die überraschende Nachricht: Die inzwischen 20-Jährige ist wieder aufgetaucht. Mehrere türkische Medien berichteten über den Fall. Nach Informationen der halbamtlichen türkischen Agentur Anadolu wurde die Familie letzte Woche im türkischen Bezirk Akcakale an der syrischen Grenze festgenommen, nachdem sie auf illegalem Weg in die Türkei gekommen waren. Mit Hilfe von Schmugglern soll sie aus Syrien geflohen sein.

Laut Anadolu handelte es sich um den deutsch-türkischen Staatsbürger Ismail S. und seine deutsch-algerische Frau Sarah O. mit ihren drei Kindern. Das Paar wurde per Interpol wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Islamischen Staat gesucht. Laut Anadolu wurde Sarah O. mit den drei Kindern nach Deutschland abgeschoben, ihr Mann wurde in der Türkei inhaftiert. Andere Quellen sprechen davon, dass auch Sarah im türkischen Gaziantep inhaftiert sei. Das wurde Paar laut einer anderen türkischen Nachrichtenagentur, Dogan, von den Amerikanern gesucht. Sarah hat die deutsche und die algerische Staatsangehörigkeit, ihr Ehemann die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit. Türkische Medien berichteten zudem, dass die beiden den Auftrag hatten, über das Internet Nachwuchs für den IS zu rekrutieren. Das Auswärtige Amt wollte sich gestern gegenüber dieser Zeitung zunächst nicht äußern.

Sarah O. wurde in Konstanz geboren, ihre Mutter ist zum Islam konvertierte Deutsche, ihr Vater stammt aus Algerien. Die Familie gilt als strenggläubig. Auf Facebook posten sowohl Vater als auch Sarahs Schwester immer wieder Bilder, die zumindest auf eine sehr konservative Auslegung des Islam schließen lassen. Auch das minderjährige Mädchen trug Kopftuch. Sie besuchte das Konstanzer Humboldt-Gymnasium, geriet dort aber mit der Schulleitung in einen Konflikt, weil sie ihr Gesicht verschleiern wollte und dem Rektor nicht mehr die Hand geben wollte.

Sarahs Fall war ungewöhnlich, weil sie eines der ersten minderjährigen Mädchen war, das sich damals als Terror-Touristin auf den Weg ins Kriegsgebiet nach Syrien machte. Sie postete auf ihrer Facebook-Seite damals ein Foto von einer Waffe mit dem Kommentar „Meine neue Perle“. Ob sie jemals gekämpft hat, ist unklar. Es hieß, sie werde in einem Ausbildungscamp vermutet. Doch der IS lockte schon damals Frauen in Richtung Syrien, damit diese den Kämpfern Kinder gebären. Sarah heiratete – kurz vor ihrem 16. Geburtstag – Ismail S.. Der war für die Behörden kein Unbekannter. Ismail S. hatte im Sommer 2008 im Alter von 16 Jahren mit seinem Bruder und einem Freund im Rheinland die Besatzung eines Streifenwagens überfallen, um die Dienstwaffen der Beamten zu erbeuten, berichtete damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie schrieb: Die Jugendlichen hatten nach ihrer Festnahme angegeben, sie hätten in den Heiligen Krieg ziehen und Amerikaner töten wollen. Nach der Verbüßung einer Jugendstrafe radikalisierten sie sich rasch in der Salafisten-Szene. Sie reisten im Frühjahr 2013 nach Ägypten aus und von dort weiter nach Syrien. Sarah selbst verließ im Februar 2014 Konstanz. Sie war damals 15 Jahre alt. Ihr Fall beschäftigte auch die örtliche Polizei, da die Minderjährige als Vermisst gemeldet worden war. Ihre Eltern hatten angegeben, nichts von ihrer Ausreise gewusst zu haben. Sie habe die Unterschrift des Vaters gefälscht.

Kontakte zu radikalen Islamisten soll sie unter anderem in der Schweiz geknüpft haben. Die Schweizer Zeitung „Blick“ hatte damals herausgefunden: „Die Behörden gehen davon aus, dass Sarah an einer Benefiz-Veranstaltung für Syrien in Winterthur den endgültigen Entschluss fasste, in den Heiligen Krieg zu ziehen. Organisiert wurde der Event Ende September von der deutschen Gruppierung Ansaar International.“ Nur einen Monat später reiste ab.