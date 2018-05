vor 15 Stunden AFP Politik Unionspolitker drohen Herkunftsländern mit Entzug von Entwicklungshilfe

Nach dem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen haben Politiker der Union einen schärferen Kurs in der Asylpolitik und mehr Druck auf die Herkunftsländer gefordert.