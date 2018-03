Berlin Umfrage: Mehrheit der Bürger gegen Bildungsföderalismus

„Die Kultushoheit bleibt Kompetenz der Länder“, so heißt es im neuen Koalitionsvertrag. Doch drei Viertel der Menschen in Deutschland sind zumindest gegen den Bildungsföderalismus. Das ergab eine repräsentative Umfrage.

Die deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht sich laut einer Umfrage gegen den Bildungsföderalismus aus. So sind knapp drei Viertel der Befragten (73 Prozent) der Meinung, dass für Bildungspolitik ausschließlich der Bund statt der Länder verantwortlich sein sollte, wie eine repräsentative Studie des Digitalverbands Bitkom ergab. Dass jedes Bundesland ein eigenes Bildungssystem hat, halten 79 Prozent derBefragten in einer vernetzten Welt für nicht mehr zeitgemäß.

„Es ist niemanden mehr zu vermitteln, weshalb Schüler in Bremen einen anderen Bildungsstand haben sollten, als in Bayern oder Baden-Württemberg“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg bei der Präsentation der Zahlen am Montag. Aufgabe der Politik sei es, die Menschen mit jenem Rüstzeug auszustatten, das sie für die digitale Welt brauchen. „Das Geld, die Zeit und die Energie, die wir in die Entwicklung 16 unterschiedlicher Schulpolitiken stecken, all das stecken wir besser in die Ausbildung der Lehrer und die Betreuung der Schüler.“

Bildung ist Ländersache

Bildung ist in Deutschland nach wie vor Ländersache. Nach dem Grundgesetz liegen die staatlichen Aufgaben und Kompetenzen für die Kultur- und Bildungspolitik in ihren Händen (Art. 30 GG). Aber CDU, CSU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag beispielsweise auf einen „nationalen Bildungsrat“ verständigt, der die Bildungschancen im gemeinsamen Schulterschluss von Bund und Ländern verbessern soll. Dieser soll zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit beitragen. Zur Verbesserung der Bildung plant die Regierung zudem eine „Investitionsoffensive“, bei der der Bund die Schulen mit fünf Milliarden Euro in fünf Jahren unterstützt.

Die Umfrage ergab weiter, dass digitale Medien und Inhalte im Unterricht stärker zum Einsatz kommen sollten. 84 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass digitale Kompetenzen im Unterricht einen höheren Stellenwert genießen sollten. Für sechs von zehn Befragten (61 Prozent) soll Programmieren genauso selbstverständlich vermittelt werden wie Rechnen oder Schreiben.

„Das ist mehr als ein Weckruf für die Verantwortlichen“, sagte Berg. „Für Schüler sind digitale Medien längst Alltag, viele Schulen sind aber noch immer analoge Inseln.“ Und FDP-Chef Christian Lindner sagte auf einer Bildungskonferenz des Bitkom: „Die Schülerinnen und Schüler von heute werden morgen in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Dann ist es sehr gefährlich sie mit den Methoden von gestern darauf vorzubereiten.“