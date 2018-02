Köln/Stuttgart Umfrage: Grüne liegen im Südwesten wieder klar vor CDU

Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann liegen in einer neuen Umfrage in Baden-Württemberg jetzt wieder deutlich vor der CDU.

Bei einer Landtagswahl würden sich 32 Prozent der Bürger für die Ökopartei entscheiden - für die CDU 27 Prozent. Das geht aus einer am Montag in Köln veröffentlichten Befragung des Instituts Forsa für das RTL/n-tv-Trendbarometer hervor. Darin liegen SPD und Alternative für Deutschland (AfD) mit jeweils 12 Prozent gleichauf. Die FDP steht bei 9 Prozent. Die Linke wäre mit 4 Prozent nach wie vor nicht im Landtag vertreten.

In einer Ende Januar veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ lagen Grüne und CDU bei der „Sonntagsfrage“ mit jeweils 29 Prozent noch gleichauf. Die Landtagswahl am 13. März 2016 hatten mit Abstand die Grünen gewonnen. Sie erreichten damals 30,3 Prozent, während die CDU auf 27 Prozent kam. Seitdem regiert Kretschmann mit einer grün-schwarzen Koalition. Die SPD hatte bei der Landtagswahl vor zwei Jahren 12,7 Prozent eingefahren - das war ein Allzeittief, in das sie nach einem zwischenzeitlichen Hoch vor einem Jahr wieder zurückgefallen ist.