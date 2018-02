New York UN-Sicherheitsrat votiert einstimmig für Waffenruhe in Syrien

Die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland sollten aus humanitären Gründen „die Feindseligkeiten ohne Verzögerung für mindestens 30 aufeinander folgende Tage“ einstellen.

Der UN-Sicherheitsrat hat sich einstimmig für eine baldige Waffenruhe in Syrien ausgesprochen. Die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland sollten aus humanitären Gründen „die Feindseligkeiten ohne Verzögerung für mindestens 30 aufeinander folgende Tage“ einstellen, heißt es in der Resolution, die das Gremium am Samstag in New York verabschiedete. Das Votum war mehrfach verschoben worden, um Vorbehalte der mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündeten Veto-Macht Russland auszuräumen.

Eine Abstimmung war ursprünglich bereits für Donnerstag vorgesehen. Die Vorlage wurde bereits abgeschwächt, um Moskau die Zustimmung zu ermöglichen.

In dem Resolutionsentwurf, den Schweden und Kuwait in den UN-Sicherheitsrat eingebracht hatten, werden die Konfliktparteien aufgerufen, alle Belagerungen sofort zu beenden und den Zivilisten nicht länger lebenswichtige Lebensmittel und Medikamente vorzuenthalten. Dies soll insbesondere den knapp 400.000 Menschen in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghuta am Stadtrand von Damaskus helfen. Außerdem ist ein sofortiger Waffenstillstand in Syrien vorgesehen.