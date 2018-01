Washington Tweet First: Als Trump zu Twitter griff

Seit seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump bei Twitter etwa 3000 Mal auf den Sendeknopf gedrückt - das löste zum Teil massive Reaktionen aus. Eine Auswahl herausragender Tweets:

„Habe die Proteste gestern beobachtet, aber ich hatte den Eindruck, dass wir gerade eine Wahl hatten. Warum haben diese Leute nicht gewählt?“ (am 22. Januar 2017, nachdem am Tag zuvor Millionen Menschen in Washington und anderswo gegen seine Politik demonstriert hatten)

„Die Meinung dieses sogenannten Richters, der im Kern unserem Land die Strafverfolgung wegnimmt, ist lächerlich und wird überstimmt werden!“ (am 4. Februar in einer Reaktion auf einen Richterspruch zum geplanten Einreisestopp)

„Die Fake News Medien (...) sind nicht (nur) mein Feind, sie sind der Feind des amerikanischen Volkes!“ (17. Februar)

„Wie tief ist Präsident (Barack) Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. Das ist Nixon/Watergate. Böser (oder kranker) Typ!“ (am 4. März auf Twitter mit falschen Behauptungen über seinen Amtsvorgänger)

„James Comey sollte besser hoffen, dass es keine "Bänder" von unseren Unterhaltungen gibt, bevor er an die Presse durchsticht!“ (am 12. Mai über den von ihm gefeuerten FBI-Direktor James Comey)

„Trotz der dauernden negativen Presse covfefe.“ (am 31. Mai in einem kurz darauf gelöschten Tweet; der Tippfehler „covfefe“ wird daraufhin weltweit zu einem Internet-Phänomen)

„Mindestens sieben Tote und 48 Verletzte und der Bürgermeister von London sagt es gebe "keinen Grund zur Beunruhigung"!“ (...)

„Kriegen Sie mit, dass wir jetzt gar nicht über das Waffenrecht sprechen? Das liegt daran, dass sie Messer und einen Lastwagen benutzt haben!“ (beide Tweets am 4. Juni nach einem Anschlag in London)

„Für meine Entlassung des FBI-Direktors werde ich von dem Mann überprüft, der mir sagte, ich solle den FBI-Direktor entlassen! Hexenjagd“ (am 16. Juni)

„Wie kommt es, dass Crazy Mika mit dem niedrigen IQ, zusammen mit Psycho-Joe, drei Nächte am Stück nach Mar-a-lago gekommen ist, und mich unbedingt sehen wollte. Sie blutete übelst wegen einer Gesichtsstraffung (am 29. Juni über die Moderatorin Mika Brezinski und ihren Partner Joe Scarborough, Moderatoren bei MSNBC)

„Chefankläger Jeff Sessions hat eine SEHR schwache Position bezüglich der Verbrechen & Geheimdienstverräter Hillary Clintons eingenommen (wo sind die E-Mails und der Server der Demokraten)!“ (25. Juli)

„Die US-Regierung wird Transgendern nicht gestatten oder erlauben, in irgendeiner Funktion im US-Militär zu dienen.“ (am 26. Juli)

„3 Republikaner und 48 Demokraten haben das amerikanische Volk im Stich gelassen. Wie ich von Anfang an gesagt habe, lasst ObamaCare implodieren, dann Abschluss. Seht zu!“ (am 28. Juli, nachdem die Republikaner im Senat mit der Abschaffung Obamacares scheiterten)

„Traurig zu sehen, wie die Geschichte und Kultur unseres großartigen Landes mit der Entfernung unserer wunderschönen Statuen und Monumente weggerissen wird.“ (am 17. August zur Entfernung umstrittener Denkmäler, die an die Konföderierten im Bürgerkrieg erinnern)

„Die Vereinigten Staaten haben mit Nordkorea 25 Jahre lang geredet und Lösegeld bezahlt. Reden ist nicht die Antwort!“ (am 30. August)

„Wieder eine Attacke in London von einem Loser-(Verlierer-)Terroristen. Das sind kranke und verrückte Leute, die von Scotland Yard beobachtet wurden! Man muss proaktiv sein!“ (am 14. September)

„Ich habe unserem großartigen Außenminister Rex Tillerson gesagt, dass es Zeitverschwendung ist, mit dem kleinen Raketenmann verhandeln zu wollen.“ (am 1. Oktober über Lösungsversuche im Atomkonflikt mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un)

„Sorry, aber das ist Jahre her, bevor Paul Manafort Teil des Trump-Wahlkampfteams wurde. Aber warum sind die betrügerische Hillary und die Dems (Demokraten) nicht im Fokus????? ... Außerdem GAB ES KEINE GEHEIMEN ABSPRACHEN (am 30. Oktober zur Russlandaffäre und einer Anklage gegen seinen Ex-Wahlkampfchef)

„Warum sollte Kim Jong Un mich beleidigen, indem er mich "alt" nennt, wenn ich ihn NIEMALS "klein und fett" nennen würde? Na ja, ich versuche so sehr, sein Freund zu sein, und eines Tages wird es klappen!“ (am 11. November)

„Ich musste General Flynn feuern, weil er den Vizepräsidenten und das FBI angelogen hat. Er hat sich dieser Lügen schuldig bekannt. Es ist eine Schande, weil seine Handlungen während des Wahlkampfes gesetzmäßig waren. Es gab nichts zu verbergen!“ (am 2. Dezember; später gab Trump an, dies habe sein Anwalt getwittert)

„Nach Jahren des FBI unter Comey, mit den heuchlerischen und unehrlichen Clinton-Ermittlungen (und mehr), hängt dessen Ruf in Fetzen, so schlimm wie noch nie in der Geschichte! Aber fürchtet Euch nicht, wir werden es zu alter Größe zurückbringen.“ (am 3. Dezember)

„Das LETZTE, was die Make America Great Again Agenda brauchen kann, ist ein liberaler Demokrat im Senat, wo unser Vorsprung schon jetzt nur so klein ist. Die Pelosi/Schumer-Marionette Jones würde 100 Prozent seiner Zeit gegen uns stimmen. Er taugt nichts in puncto Verbrechen, Abtreibung, Veteranen, Waffen & Militär. WÄHLT FÜR ROY MOORE!“ (am 8. Dezember zur Senatswahl in Alabama)

„Roy hat hart gearbeitet, aber er hatte schlechte Karten.“ (am 13. Dezember zur Niederlage des Republikaners Roy Moore in Alabama)

„Die Steuerkürzungen sind so groß und so bedeutsam, und dennoch machen die Fake News Überstunden, um dem Beispiel ihrer Freunde zu folgen, der besiegten Dems (Demokraten), und würdigen es nur herab. Das ist wirklich ein Fall, in dem die Ergebnisse für sich selbst sprechen werden und das wird sehr bald beginnen. Jobs, Jobs, Jobs!“ (am 20. Dezember zur Steuerreform)

„Im Osten könnte es der KÄLTESTE Silvesterabend seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Vielleicht könnten wir ein bisschen von dem guten alten Treibhauseffekt gebrauchen, vor dem sich unser Land - anders als andere Länder - mit Zahlungen von BILLIONEN VON DOLLAR hatte schützen wollen. Zieht euch schön warm an!“ (am 28. Dezember zu den Minustemperaturen an der US-Ostküste)

„Während unser Land rapide stärker und smarter wird, möchte ich all meinen Freunden, Unterstützern, Feinden, Neidern und selbst den sehr unehrlichen Fake-News-Medien ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. 2018 wird ein großartiges Jahr für Amerika.“ (TrumpsNeujahrswünsche am 31. Dezember)

„Er ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!“ (am 2. Januar 2018 auf Twitter über ein Statement Kim Jong Uns, in dem dieser gesagt hatte, er habe einen „Atomwaffen-Knopf“ auf seinem Schreibtisch)

„Michael Wolff ist ein totaler Verlierer, der Storys erfindet, um sein wirklich langweiliges und verlogenes Buch zu verkaufen. Er benutzte den liederlichen Steve Bannon, der geheult und um seinen Job gebettelt hat, als er gefeuert wurde.“ (am 5. Januar über das Buch „Fire and Fury“, das über angebliche Intrigen im Weißen Haus berichtet)