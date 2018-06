Bei der Präsidenten- und Parlamentswahl am 24. Juni in der Türkei sind nach Angaben der Wahlkommission 59,33 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen.

Mehr als fünf Prozent davon sind Auslandstürken: Außerhalb der Türkei sind 3,05 Millionen dieser Wähler registriert. Die größte Gruppe davon lebt in Deutschland, wo 1,44 Millionen Türken wahlberechtigt sind. In Deutschland, Österreich und Frankreich beginnt die Wahl an diesem Donnerstag, die Stimmabgabe ist bis zum 19. Juni möglich. In anderen Ländern beginnt sie später. Insgesamt kann außerhalb der Türkei in 60 Ländern gewählt werden.

Die meisten Wahllokale im Ausland befinden sich in Deutschland: Dort ist die Stimmabgabe in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart möglich, meist im jeweiligen Generalkonsulat. Sollte es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt am 8. Juli kommen, wird in Deutschland noch einmal vom 30. Juni bis zum 4. Juli gewählt.

Zweitgrößte Gruppe der türkischen Wähler im Ausland lebt in Frankreich

In Deutschland sind die meisten türkischen Wähler im Einzugsbereich des Generalkonsulats Stuttgart registriert (147 000), gefolgt von Frankfurt (143 000) und Berlin (139 000). Beim Verfassungsreferendum im April vergangenen Jahres erhielt das Lager von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mehr als 63 Prozent der in Deutschland abgegebenen Stimmen.

Die zweitgrößte Gruppe der türkischen Wähler im Ausland lebt in Frankreich (341 000). An dritter und vierter Stelle liegen die Niederlande (260 000) Belgien (142 000), wo jeweils zwischen dem 15. und dem 19. Juni gewählt werden kann. Danach folgen Österreich (107 000), die nur von der Türkei anerkannte Republik Nordzypern (106 000), die USA (106 000) und die Schweiz (99 000).