Istanbul/Kairo Türkei rückt in Syrien gegen Kurden vor - Sorge im Ausland

Die Türkei reagiert mit dem Einmarsch in Syrien auf eine angebliche Bedrohung durch die Kurden. Doch die „Operation Olivenzweig“ ist weit mehr als ein türkisch-syrischer Grenzstreit. International wächst Besorgnis.

Die Türkei hat mit einer groß angelegten Militär-Offensive gegen kurdische Verbände in Syrien international Besorgnis ausgelöst. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte nach übereinstimmenden Medienangaben, die Armee habe am Sonntagmorgen von der Provinz Kilis aus die Grenze nach Syrienüberschritten. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten bei der „Operation Olivenzweig“ mit Unterstützung der Freien Syrischen Armee (FSA) auf die kurdische Enklave Afrin im Nordwesten des Bürgerkriegslandes vor. Frankreich forderte eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats, Russland verlegte seine Truppen, Deutschland warnte vor unkalkulierbaren Risiken.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, der Ort Schengal in direkter Nähe zur türkischen Grenze sei von den türkischen Einheiten am Sonntag von der Kurdenmiliz YPG eingenommen worden. Schengal liegt etwa 35 Kilometer Luftlinie nördlich der Stadt Afrin.

Einsatz diene der Selbstverteidigung

Aus dem türkischen Außenministerium hieß es: „Die Türkei kann die Präsenz von terroristischen Elementen an ihren Grenzen nicht dulden.“ Der Einsatz diene zur Selbstverteidigung und sei im Einklang mit internationalem Recht. Der Sprecher der pro-kurdischen Partei HDP, Ayhan Bilgen, kritisierte den Einsatz am Sonntag scharf und sagte, die angebliche Bedrohung sei nur ein Vorwand. Schon am Vortag hatte die HDP zu Solidarität mit den Kurden in Afrin aufgerufen. Erdogan sagte, wer sich etwaigen Protesten anschließen sollte, werde einen „hohen Preis“ bezahlen.“

Die Türkei sieht die YPG als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie im eigenen Land bekämpft. Von ihrer starken Präsenz an der türkischen Grenze fühlt sich Ankara bedroht, weil es fürchtet, sie könnte die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im eigenen Land anfachen.

Die Türkei hatte die Offensive am Samstag mit Luftschlägen begonnen. Türkische Kampfflugzeuge bombardierten Stellungen der YPG in der Region Afrin. Nach Angaben der Beobachtungsstelle starben dabei sechs Zivilisten, darunter ein Kind. In der türkischen Grenzprovinz Kilis schlugen am Sonntag nach Angaben von Anadolu drei Geschosse ein. Eine Person wurde leicht verletzt.

30 Kilometer breite Sicherheitszone als Ziel

Ministerpräsident Yildirim hatte den Einsatz von Bodentruppen am Samstag angekündigt. Er sagte nach Angaben des Senders NTV, zunächst sei das Ziel, eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone zu schaffen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Sonntag: „Wir werden, so Gott will, diese Operation in kurzer Zeit beenden“. Man werde die YPG „verjagen“.

Das Vorgehen der Türkei ist auch deswegen riskant, weil in der Region um Afrin russische Soldaten stationiert waren. Moskau hatte sie nach Beginn der Offensive verlegt und betont, man beobachte das Vorgehen mit Sorge. Russland und die Türkei treten bei den Syrien-Gesprächen in Astana und den geplanten Friedensgesprächen in Sotschi als Schutzmächte der Regierung und der Rebellen auf.

Im Ausland machte sich angesichts der Eskalation Besorgnis breit. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian schrieb auf Twitter, er habe mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu gesprochen und einen umfassenden Waffenstillstand und bedingungslosen Zugang für humanitäre Hilfe gefordert. Das Land forderte eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats.

Auch das russische Außenministerium forderte am Samstag beide Seiten zur Zurückhaltung auf und teilte mit: „Wir beobachten die Entwicklung dieser Situation sehr genau“. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es: „Wir rufen alle Beteiligten auf, jetzt besonnen zu handeln und keine neue Gewalt aufkommen zu lassen.“ Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte, Die Anstrengung aller müsse endlich darauf abzielen, auf politischer Ebene Fortschritte zu erzielen. Dazu werde vor allem bei der nächsten Runde der Syrien-Gespräche am Donnerstag und Freitag in Wien Gelegenheit sein.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad nannte die türkische Militäroperation eine „böse Aggression“, wie die syrische Staatsagentur Sana berichtete. Die Türkei unterstütze den Terror und Terrororganisationen.

Die Kurdische Gemeinde Deutschland rief die internationale Gemeinschaft dringend zur Solidarität mit der Bevölkerung in der kurdischen Region Afrin und zum Protest gegen neue Rüstungsdeals zwischen Berlin und Ankara auf.