Washington/Pjöngjang Trumps Herausforderung in Nordkorea

Anläufe, mit Nordkorea zu verhandeln, gab es in der Vergangenheit schon viele. Gerade, wenn es um Vertragsteue geht, gibt der US-Präsident bisher ein schlechtes Beispiel ab.

Politik hat gelegentlich ihre kuriosen Seiten: Ausgerechnet jener Mann, gegen den beim G 7-Gipfel in Kanada jetzt sechs andere Staats- und Regierungschefs mobil machten, ihn isolierten und fast schon als "persona non grata" betrachteten, könnte nun – im Erfolgsfall dann vom Wohlwollen eben jener harschen Kritiker begleitet – den Durchbruch in einem der ältesten internationalen Konflikte bringen.

Seit Jahrzehnten hat sich die Weltgemeinschaft am mit härtester Hand und im stalinistischen Stil geführten Nordkorea und dessen Nuklearambitionen die Zähne ausgebissen – darunter auch Donald Trumps Vorgängerriege, beginnend mit Bill Clinton. Das Ringen um die vielzitierte "Denuklearisierung" Nordkoreas – ein Begriff, der gewiss bei beiden Verhandlungspartnern auf unterschiedlichen Vorstellungen fußt – ist auch eine Geschichte von Täuschungen, Lügen und fortgesetzten Aggressionen des Kim-Familienclans.

Nur ein paar Beispiele, die von vielen vergessen sein dürften, aber als Mahnung dienen müssen: Nachdem Nordkorea internationale Atom-Inspektoren 1993 des Landes verwiesen hatte, handelte Bill Clinton 1994 einen "Deal" mit Kim Jong Il aus, dem Vater des heutigen Despoten. Die Vereinbarung: Pjöngjang würde einen Atomreaktor vom Netz nehmen und den Bau zweier weiterer Meiler stoppen, die angeblich der Elektrizitätsgewinnung dienten. Die USA lieferten dafür zwei Leichtwasser-Reaktoren, die es schwerer machen sollten, waffentaugliches Material zu gewinnen. Doch Nordkorea beschleunigte insgeheim die Urananreicherung und verkündete 2006, erfolgreich einen nuklearen Nuklearsprengsatz getestet zu haben. Und unter Kim Jong Un sind die atomaren Ambitionen und die Arbeit an Raketen als Bombenträger so aggressiv wie nie zuvor fortgesetzt worden.

Auch die Friedensbemühungen zwischen den beiden Koreas, die ein wichtiger Teil jeglicher Entspannungsbemühungen sind, waren von Vertragsbrüchen gekennzeichnet. Den beiden innerkoreanischen Gipfeln von 2000 und 2007 folgten Erklärungen, in denen der Norden Frieden und Freundschaft versprach. Doch die Realität sah so aus: Im Jahr 2002 attackierte Pjöngjang ein Patrouillenboot des Südens, sechs Matrosen starben. 2010 verloren bei einer Attacke auf ein Schiff und eine Insel 50 Südkoreaner ihr Leben. Hinzu gesellen sich, was Trump bei seinen Gesprächen nicht vergessen sollte, die horrenden Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit den Bürgern des Landes. Nordkorea ist das größte Gefängnis der Welt – und jedes Entgegenkommen des Westens muss auch diesen Status Quo und die erschreckende Behandlung von politisch Andersdenkenden, aber auch von religiösen Abweichlern berücksichtigen.

Nur mit Bauchgefühl

Doch was sind am Ende eigentlich Papiere wert, die in Singapur oder eventuell bei Nachfolgetreffen unterzeichnet werden? Donald Trump, der gerne dem Bauchgefühl Vorrang gibt, hat das von Barack Obama ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran zerrissen. Er hat die Pariser Klimaverträge aufgekündigt. Und er hat die gemeinsame Abschlusserklärung der G 7-Runde für nicht mehr bindend erklärt, nachdem ihn Aussagen von Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau missfielen. Wenn es um Vertragstreue und Zuverlässigkeit geht, gibt der US-Präsident ein denkbar schlechtes Beispiel ab. Und ausgerechnet er will von Kim Jong Un verlangen, dass ein mögliches Denuklarisierungs-Abkommen bis auf den letzten Buchstaben erfüllt wird.

Kann die Welt Nordkorea besonders übel nehmen, wenn es weiter trickst und Sicherungen für den Fall einbaut, dass die USA und ihr launischer Präsident ihren Verpflichtungen plötzlich nicht mehr nachkommen? Selbst wenn es, des Showeffekts wegen, wohlklingende Vereinbarungen in Singapur oder später geben sollte – dass hinter einer Erfüllung ein megagroßes Fragezeichen steht, dafür hätte dann auch der US-Präsident gesorgt.