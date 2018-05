vor 3 Stunden AFP Washington Trump will Beschluss zu Atomabkommen mit Iran am Dienstag verkünden – Kein Hinweis auf Inhalt der Entscheidung

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran am Dienstag um 20.00 Uhr MESZ verkünden. Dies teilte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.