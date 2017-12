vor 1 Stunde dpa Washington DC Trump will Astronauten zum Mond schicken – Längerfristiges Ziel ist der Mars

Trump unterzeichnete am Montag in Washington eine Direktive, wonach die Raumfahrtbehörde Nasa ihre entsprechenden Anstrengungen verstärken soll. „Wir träumen groß“, sagte Trump. Die USA sollten in der Erkundung des Weltalls ihre Führungsrolle bewahren.