Washington Trump unterzeichnet Dekret zur Entsendung der Nationalgarde an Grenze zu Mexiko

„Die Situation an der Grenze hat jetzt einen kritischen Punkt erreicht“, heißt es in dem am Mittwoch von Trumpunterzeichneten Vermerk. Die „Gesetzlosigkeit“, die weiterhin an der südlichen Grenze der USA herrsche, sei „in fundamentaler Weise inkompatibel mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes“. Seine Regierung habe „keine andere Möglichkeit als zu handeln“.

Trump hatte die Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko zuvor angeordnet und dies damit begründet, dass der von ihm geplante Bau einer Grenzmauer kaum Fortschritte mache. Bis dahin solle die Grenze militärisch bewacht werden.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action today.