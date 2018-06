24.05.2017 15:52 dpa Politik Trump als US-Präsident erstmals in Europa - Der Tag im Newsblog

Es ist der erste Besuch von Donald Trump in Europa seit seiner Wahl zum US-Präsidenten. Verhandelt wird nicht weniger als die Zukunft der Nato und der EU. Was will der mächtigste Mann der Welt? Alles Wissenswerte am Donnerstag ab 8 Uhr im Newsblog!