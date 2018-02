Berlin Triumphe und Kröten für Union und SPD im Koalitionsvertrag

Die SPD-Spitze bewirbt den Koalitionsvertrag bei der Basis als großen Erfolg, aber auch die Union zeigt sich zufrieden. Welche Seite kann wo kleine Triumphe feiern, wer muss welche Kröten schlucken? Ein Überblick über einige Kernpunkte:

Migration: Das war bis zum Schluss eines der umstrittensten Kapitel - und am Ende steht ein Kompromiss: Der Zuzug von Flüchtlingen soll die Zahl von 180 000 bis 220 000 pro Jahr möglichst nicht überschreiten, der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden. Die CSU feiert dies als Erfolg - auch wenn das Grundrecht auf Asyl natürlich bleibt und dies keine starre Obergrenze von 200 000 bedeutet, wie sie die Bayern gerne gehabt hätten.

Steuern: Den Abbau des «Soli» verbuchen alle Parteien als Erfolg. Das Nein zu Steuererhöhungen und die «Schwarze Null» im Haushalt schreiben sich CDU und CSU zugute. Die SPD reklamiert unter anderem das Ziel für sich, den Kampf gegen Steueroasen zu verstärken.

Gesundheit: Ein wichtiger Punkt für die SPD ist die Rückkehr zur gleichteiligen Finanzierung der Krankenversicherung durch Arbeitgeber und -nehmer - auch wenn die Vision einer Bürgerversicherung ein Wunschtraum blieb. Für gesetzlich Versicherte soll es aber einige Verbesserungen geben.

Soziales: Auch den Rechtsanspruch auf eine Rückkehr von Teil- in Vollzeitarbeit reklamiert die SPD für sich. Die CSU freut sich über die Ausweitung der Mütterrente, die auch die CDU zunächst so nicht wollte. Als Plus verkaufen alle Seiten die geplante Grundrente für Menschen, die Jahrzehnte gearbeitet haben; sie soll zehn Prozent über der Grundsicherung liegen.

Bildung: Eine Abschaffung des Kooperationsverbots des Bundes mit den Ländern steht so nicht im Papier. Allerdings soll sich der Bund künftig in allen Kommunen an der Bildungsfinanzierung beteiligen dürfen. Ein Kompromiss zwischen Unions- und SPD-Seite.

Europa: Die SPD feiert das klare Bekenntnis zu Europa als Erfolg.

Klimaschutz: Die SPD fordert schon lange ein Klimaschutzgesetz. 2013 hat sie sich damit noch nicht durchgesetzt, jetzt soll es kommen.