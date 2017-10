Las Vegas Tote und Verletzte nach Schüssen in Las Vegas

In der Spieler-Metropole fallen bei einem Konzert Schüsse. Mindestens zwanzig Menschen sterben laut Polizeiangaben, es gibt über 100 Verletzte.

Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 20 Menschen umgebracht und über 100 verletzt. Eine genauere Angabe über die Anzahl der Opfer sei derzeit noch nicht möglich, sagte Sheriff Joe Lombardo. Die Ermittlungen liefen noch.Der Schütze feuerte demnach am späten Sonntagabend (Ortszeit) vom 32. Stockwerk eines Hotel an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Er sei gestellt und getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann aus Las Vegas handeln.Zunächst war die Situation unklar. Augenzeugen berichteten, bei dem Konzert mit rund 30.000 Besuchern seien Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Auf Videos in den sozialen Online-Netzwerken ist zu sehen, wie das Konzert im Rahmen des Country-Music-Festivals Route 91 Harvest durch die Schüsse jäh unterbrochen wurde. Dabei scheint es sich um Schüsse aus einer automatischen Waffe zu handeln.Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Sie schrieb auch, dass einige Flüge zum nahe gelegenen Flughafen der Stadt umgeleitet worden seien. Der bekannte Boulevard der Metropole sei gesperrt worden.