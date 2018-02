vor 8 Stunden Pretoria Südafrikas Staatschef Zuma verkündet seinen sofortigen Rücktritt

Südafrikas umstrittener Staatschef Jacob Zuma hat seinen sofortigen Rücktritt verkündet.

Er lege das Amt mit sofortiger Wirkung nieder, sagte der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Politiker am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Damit kam Zuma einer möglichen Amtsenthebung zuvor: Seine eigene Partei, der ANC, hatte ein Misstrauensvotum im südafrikanischen Parlament, das am Donnerstag stattfinden sollte.