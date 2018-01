Washington Stürmische Zeiten im Hause Trump: Warum reist Melania Trump nicht mit nach Davos?

Wenn heute US-Präsident Donald Trump in Davos zum Weltwirtschaftsforum eintrifft, fehlt ein prominentes Gesicht. First Lady Melania blieb – für viele überraschend – allein im Weißen Haus zurück. Unser USA-Korrespondent Friedemann Diederichs erklärt die Hintergründe.

Die Entscheidung soll, so berichten US-Medien, am Montag gefallen sein – und der war ausgerechnet der 13. Hochzeitstag des Präsidentenpaares. Doch anders als in der Ära Bush oder Obama gab es zu diesem Anlass keine öffentlichen Verlautbarungen oder gar ein Dinner in einem Nobel-Restaurant, um zu feiern. Die Ehe der beiden scheint durch eine stürmische Phase zu gehen, seit das "Wall Street Journal" kürzlich berichtete: Trump habe – während er mit Melania verheiratet war – eine Affäre mit dem blonden Porno-Star Stormy Daniels gehabt. Und einen Monat vor der Wahl 2016 habe Trumps Anwalt der Sexdarstellerin ein Schweigegeld von 130 000 US-Dollar gezahlt – ein Vorwurf, den Trumps Rechtsvertreter Michael Cohen zurückweist.

Doch die Debatte hat Folgen. Noch letzte Woche hatte die Sprecherin der First Lady bestätigt, Melania Trump werde ihren Mann in Davos "unterstützen". Doch nun stehen plötzlich "zu viele terminliche und logistische Probleme" dem im Weg, so das Büro der First Lady. Was verwundert, denn die öffentlichen Verpflichtungen von Melania Trump halten sich in engen Grenzen. Und Platz für sie wäre an Bord der Präsidentenmaschine immer. Doch Melania Trump sucht offensichtlich Distanz. Das war auch schon am Wochenende vor dem "Shutdown" in den USA so, als sie wie der Präsident auf dessen Golf-Anwesen in Florida weilte. Doch bei zwei Dinner-Veranstaltungen mit prominenten Gästen fehlte sie am Tisch. Bemerkenswert auch ein Tweet der First Lady am 15. Januar zu Ehren des Bürgerrechtlers Martin Luther King. Der Präsident hatte dieses Datum bei Twitter ignoriert, doch Melania wollte offensichtlich einen Kontrapunkt setzen.

Noch bezeichnender für die Spannungen dann der Tweet der First Lady zum ersten Jahrestag der Amtseinführung Trumps. Das von Melania verbreitete Foto zeigt sie am Arm einer Militäreskorte auf dem Weg zur Zeremonie – aber ohne ihren Ehemann. Auch in der Tweet-Nachricht wird Donald Trump nicht erwähnt. Im Bestseller-Buch "Feuer und Zorn" enthüllte Autor Michael Wolff erstmals: Melania und Donald Trump haben im Weißen Haus getrennte Schlafzimmer. Eine Feststellung, die Trump als "voll von Lügen" bezeichnete. Dennoch können sich Amerikas Late Night-Talker Spott nicht verkneifen. Jimmy Kimmel lästerte, Melania habe geplant, aus einem einzigen Grund zurückzubleiben und nicht in Davos zu erscheinen: Um weiter an einem Fluchttunnel zu graben.