Politik So viel Datenschutz muss sein

So viel Datenschutz muss sein

Das Urteil zum BKA-Gesetz bündelt zentrale Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Datenschutz und formuliert neue Anforderungen. Die wichtigsten Punkte:. Schutz des Privaten: Vertrauliche Gespräche und Intimes sind vor staatlichem Eindringen besonders zu schützen. .

Das betrifft vor allem die Überwachung von Wohnungen und das Ausspähen von Computern. Diese Daten müssen von einer unabhängigen Stelle vorgesichtet werden.

Wenn in Grundrechte eingegriffen wird, braucht das einen klaren Rahmen. So müssen die Maßnahmen protokolliert und kontrolliert werden. Außerdem sind Parlament und Öffentlichkeit zu informieren.

Für einen neuen Zweck dürfen die Daten aus einer Überwachung nur dann verwendet werden, wenn auch dieser die hohen Anforderungen erfüllt – also wichtige Rechtsgüter konkret in Gefahr sind. In der Regel muss ein konkreter Ermittlungsansatz vorliegen.

Gleiches gilt, wenn Daten an andere Behörden gehen. Terrorabwehr allgemein reicht als Grund nicht aus. Nicht zur Strafverfolgung genutzt werden dürfen Kameraaufnahmen aus Wohnungen.

Wenn Daten an Nicht-EU-Staaten gegeben werden, muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass dabei nicht der Datenschutz unterlaufen wird. Auf keinen Fall darf Deutschland durch die Weitergabe Menschenrechtsverletzungen befördern. (dpa)