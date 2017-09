vor 3 Stunden Nils Köhler Berlin So haben Sie gewählt: Diese Abgeordneten vertreten unsere Region im Bundestag

14 Abgeordnete werden unsere Region künftig im Bundestag in Berlin vertreten. In den acht Wahlkreisen Südbadens und Südwürttembergs, in welchen der SÜDKURIER verortet ist, spiegelt sich das Bundesergebnis zumindest tendeziell wider. Wir haben für Sie einen Überblick erstellt.