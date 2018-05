Köln Serie rechter Gewalttaten in 90er Jahren: Von Eberswalde über Rostock-Lichtenhagen und Mölln bis Magdeburg

Serie rechter Gewalttaten in 90er Jahren: Von Eberswalde über Rostock-Lichtenhagen und Mölln bis Magdeburg

Beim Brandanschlag von Solingen vor 25 Jahren kamen fünf türkische Mädchen und Frauen im Alter zwischen vier und 27 Jahren ums Leben. Doch es gab auch weitere Anschläge. Wir geben einen Überblick.

Vier junge Männer zündeten am 29. Mai 1993 das Haus der türkischen Familie Genc an. 1995 wurden sie zu langen Freiheitsstrafen verurteilt. Solingen markierte den Höhepunkt einer ganzen Serie fremdenfeindlicher Verbrechen in der ersten Hälfte der 90er Jahre

EBERSWALDE (BRANDENBURG), 25. November 1990: Eine Gruppe von Skinheads tritt so lange auf den Angolaner Amadeu Antonio ein, bis er sich nicht mehr rührt. Antonio stirbt am 6. Dezember. Im September 1992 verurteilt das Bezirksgericht Frankfurt an der Oder die fünf Haupttäter zu Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren.

HOYERSWERDA (SACHSEN), 17. September 1991: Rechtsradikale greifen unter dem Beifall von Anwohnern ein Ausländerwohnheim an. Die Polizei bekommt die Lage nicht in den Griff, stattdessen werden die Ausländer mit Bussen aus der Stadt gebracht.

HÜNXE (NORDRHEIN-WESTFALEN), 3. Oktober 1991: Bei einem Brandanschlag von drei jungen Rechtsextremen auf ein Asylbewerberheim in der Stadt am Niederrhein werden zwei libanesische Mädchen schwer verletzt. Die Täter werden 1993 zu Jugendstrafen zwischen dreieinhalb und fünf Jahren verurteilt.

ROSTOCK-LICHTENHAGEN (MECKLENBURG-VORPOMMERN), 22. August 1992: Hunderte Gewalttäter greifen mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern eine Aufnahmestelle für Asylbewerber an. Schaulustige bekunden offen Sympathie für die Angreifer. Die Polizei schafft es nicht, der Lage Herr zu werden.

MÖLLN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), 23. November 1992: Zwei junge Rechtsradikale werfen Brandsätze in zwei Häuser türkischer Familien. Eine 51-jährige Frau und zwei Mädchen im Alter von zehn und 14 Jahren sterben. Die beiden zur Tatzeit 25 und 19 Jahre alten Täter werden im Dezember 1993 zu lebenslanger Haft beziehungsweise zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt.

MAGDEBURG (SACHSEN-ANHALT), 12. Mai 1994: Rechtsradikale machen am Himmelfahrtstag regelrecht Jagd auf Ausländer, dabei werden sechs Afrikaner und Türken verletzt. Zwei Monate später verurteilt das Amtsgericht der Stadt drei Rädelsführer zu mehrjährigen Jugendstrafen.