Berlin Seehofer entschuldigt sich für Bremer Asylaffäre

Minister kündigt Entfristung von Stellen beim Bamf an.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich für die Vorgänge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen entschuldigt. Es handele sich um einen „handfesten und schlimmen Skandal“, sagte Seehofer nach über fünfstündigen Beratungen des Bundestags-Innenausschusses am Dienstagabend in Berlin. Dafür wolle er sich „namens der Bundesregierung“ bei der Bevölkerung entschuldigen. Seehofer kündigte an, befristete Stellen beim Bundesamt zu entfristen. Er verwies dabei auf Arbeitsverhältnisse, die nicht mehr erneut befristet verlängert werden könnten. Es könne nicht angehen, diese Mitarbeiter durch neue zu ersetzen. Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Bamf-Präsidentin Jutta Cordt, die ebenfalls vor dem Ausschuss aussagte, kündigte erneut eine Überprüfung aller seit dem Jahr 2000 in Bremen erteilten positiven Bescheide an.