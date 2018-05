vor 5 Stunden Ulrike Bäuerlein Exklusiv Stuttgart Schule nur ein Dienstleistungsbetrieb? Schulschwänzen geht gar nicht

Lieber früher in den Urlaub als in die Schule? Die Empörung über Schulschwänzer verdeckt eine grundlegende Fehlentwicklung. Wohl noch nie zuvor wurde Schule an sich von breiten Teilen der Elternschaft dermaßen als Dienstleistungsbetrieb wahrgenommen wie in diesen Zeiten. Ein Leitartikel von Ulrike Bäuerlein.