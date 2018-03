Hamburg Scholz bestätigt: Tschentscher soll Hamburgs Bürgermeister werden

Der scheidende Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz hat bestätigt, dass Finanzsenator Peter Tschentscher sein Nachfolger an der Spitze des rot-grünen Senats werden soll.

Zugleich kündigte der designierte Bundesfinanzminister am Freitagabend in Hamburg an, dass ihm Sozialsenatorin Melanie Leonhard als neue Vorsitzende an der Spitze der Hamburger SPD nachfolgen solle. Beide Personalien sollen auf einem SPD-Parteitag am 24. März beschlossen werden.

Die Entscheidung für Tschentscher sei im Landesvorstand einvernehmlich gefallen, sagte Scholz. Zugleich gab er bekannt, dass der bisherige SPD-Fraktionschef Andreas Dressel Tschentscher als Finanzsenator nachfolgen solle.