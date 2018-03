Berlin Scholz: GroKo-Zustimmung gibt der SPD Kraft für Erneuerung

Ja, ich will! Die SPD stimmt mehrheitlich für eine Neuauflage der großen Koalition. Das hilft der Partei auch bei der Erneuerung, sagt ihr Parteichef.

Das Ja der SPD zur großen Koalition gibt der Partei nach Worten ihres kommissarischen Vorsitzenden Olaf Scholz Kraft für eine Erneuerung. Die Kritiker einer neuen großen Koalition mit der Union würden in der Erneuerungsdebatte aktiv mitwirken, sagte Scholz am Sonntag in Berlin nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses der Parteibasis. Die SPD sei mit den Diskussionen über ein Eintreten in eine neue große Koalition in den vergangenen Wochen weiter zusammengewachsen.

Die SPD werde sich in den kommenden Tagen wie geplant Zeit für die Aufstellung ihrer Ministerliste nehmen, sagte Scholz. Er kündigte an, die SPD-Spitze wolle in die Koalition je zur Hälfte weibliche und männliche Minister entsenden. Unter den Ressortchefs würden einige bisherige Minister sein, andere kämen neu hinzu. Scholz selbst gilt als gesetzt für das Amt des Finanzministers und als Vizekanzler.

Nach fünf Monaten politischer Unsicherheit machten die SPD-Mitglieder am Sonntag den Weg frei für eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie stimmten mit 66,02 Prozent für den mit CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie die SPD am Sonntag in Berlin mitteilte. Es wird bereits die dritte große Koalition für die seit 2005 regierende Merkel.

Der Juso-Vorsitzende und GroKo-Gegner Kevin Kühnert bedauerte den Ausgang des Mitgliederentscheids: „Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung“, schrieb er am Sonntag auf Twitter. „Kritik an Groko bleibt.“ Kühnert twitterte weiter: „Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir Jusos Sorge tragen – kein SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los.“