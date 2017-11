Politik Scheitern der Jamaika-Sondierungen: So reagiert die internationale Presse

Das Ausland blickt nach dem Scheitern der Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition auf Deutschland. Die internationale Presse zeigt sich besorgt über das unstabile Deutschland und nimmt in ihrer Berichterstattung auch die Auswirkungen für Europa in den Blick.

Die FDP sorgt mit ihrem Rückzug aus den Sondierungsgesprächen auch im Ausland für Aufsehen. Die internationale Presse prophezeit Deutschland schwere politische Zeiten. Allerdings schätzen sie Deutschland trotz der unklaren Situation überwiegend als stabil und stark genug ein, um diese kritische Phase zu überstehen. Ein Überblick der internationalen Pressestimmen:

Schweiz

Die "Neue Zürcher Zeitung" zeigt sich im Kommentar zwar schockiert über die derzeite politische Situation in Deutschland, warnt aber vor Panik und ist der Überzeugung, dass diese Krise überwunden wird:

„Deutschland sind die Optionen zur Bildung einer Mehrheitsregierung ausgegangen. Das hat es noch nie gegeben. Allerdings, und das ist die Kehrseite des Scheiterns, kann sich das Land eine längere Phase der politischen Unsicherheit, des Explorierens und Experimentierens durchaus leisten. Deutschland ist überaus stark und stabil, in wirtschaftlicher, sozialer und institutioneller Hinsicht. Würde die nun misslungene Regierungsbildung das Land tatsächlich in eine Krise stürzen, dann hätten sich die Parteiführer wohl zusammengerauft. Jetzt besteht kein Grund zu Panik. Sowohl Deutschland wie auch die auf Reformen hoffende EU und die Wirtschaft können sich eine längere Phase der Lösungssuche leisten. Das Grundgesetz weist dafür den Weg. Diesem darf man nun getrost folgen.“

Für den "Tagesanzeiger" ist die Situation in Deutschland das Sinnbild unsicherer politischer Zeiten in Europa und der Welt, die Angela Merkel zum Schwanken bringen:

"Deutschland, dieser Pfeiler politischer und wirtschaftlicher Stabilität mitten in Europa, gerät auf einmal ins Wanken. Die Kanzlerin, für nicht wenige ein Sinnbild von verantwortungsvollem Regierungshandeln und ein Anker in stürmischen Zeiten, steht in Frage wie nie zuvor. (...) Vor Deutschland liegen Wochen und Monate der Unsicherheit. Wenn man die Sozialdemokraten mitzählt, die eine erneute Grosse Koalition unter Merkel seit der Bundestagswahl kategorisch ablehnen, haben in der Nacht auf Montag fünf von sieben im Parlament vertretenen Parteien faktisch verweigert, miteinander zu regieren – nicht gerade ein Ausweis von demokratischer Kultur und Verantwortung. Diese Blockade wird sich auch nicht von selber auflösen. (...)

Deutschland ist die wichtigste Macht in der Mitte Europas, und Merkel war bis anhin die wichtigste Politikerin der Europäischen Union. Deswegen betrifft die Unsicherheit nun auch nicht nur Deutschland allein. (...) Dass ausgerechnet in Deutschland, dem politisch scheinbar stabilsten Land der Union, die Wahl zu einer echten Regierungskrise führen würde, konnte sich in Europas Hauptstädten wohl niemand vorstellen. Allein dieser Umstand belegt, dass die Zeiten politisch unsicher sind und bleiben, wohl noch auf längere Zeit."

Österreich

Die österreichische Zeitung "Die Presse" sieht in ihrem Kommentar die FDP nicht als Schuldigen für die derzeitige politische Situation in Deutschland, sondern sieht den Start des Scheiterns bereits vor dem Start der Verhandlungen:

„Die FDP pokert hoch. Denn es ist völlig unklar, ob der Wähler sie beim nächsten Urnengang für ein parteitaktisches Spiel bestraft oder für Prinzipientreue belohnt. Schon jetzt zeigen die Finger der Moralisten vorwurfsvoll auf die Liberalen. Doch die haben das gleiche Recht sich einer Koalition zu verweigern, wie die SPD, die sich schon am Wahlabend auf die Oppositionsrolle festgelegt hatte. Der FDP kann man zugutehalten, dass sie wenigstens versucht hat, eine Regierung zu bilden. Die SPD hat sich von Anfang an aus der Verantwortung gestohlen.“

Die Wiener Zeitung "Kurier" betitelt ihren Kommentar mit den Worten "Ungewohntes, instabiles Deutschland" und hinterfragt die Handlung der FDP, aus den Gesprächen auszusteigen:

„Wahrscheinlich sind am Ende aber Neuwahlen, die kann der Bundespräsident ausrufen. Da wird dann jedenfalls die rechtspopulistische, und auch zerstrittene AfD profitieren. Nicht nur stimmenmäßig, auch stimmungsmäßig. Sie wird argumentieren, dass diese Demokratie schon so kaputt ist, dass es radikale Kräfte wie die AfD brauche. Die braucht natürlich niemand, noch dazu, wo die AfD selbst stets sagte, sie wolle gar nicht regieren.

Am Ende hat die FDP eine traurige Rolle gespielt. Themen wie Familiennachzug und Ausstieg aus der Braunkohle waren kompliziert, aber nicht unlösbar. Sogar die CSU war kompromissbereit. Dort geht der Wahlkampf jetzt ohnehin gleich weiter, weil im kommenden Jahr in Bayern Landtagswahlen sind. Und es wird auch um den Kopf von Horst Seehofer gehen. Aber auch in der CDU könnten Personaldiskussionen beginnen. Was sich die FDP da erwartet, bleibt unklar. Eine unruhige Welt hätte eine stabiles Deutschland gebraucht, das hat Angela Merkel zwar in der Nacht versprochen, aber darauf müssen wir jetzt noch einige Zeit warten.“

"Der Standard" sieht in dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen insbesondere ein Scheitern von Angela Merkel:

„Vor allem für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das Scheitern eine schwere Niederlage. Es zeigt ganz deutlich, dass sie nicht mehr die Kraft und Autorität hat, eine Regierung für Deutschland zu bilden. Während der Verhandlungen schon wirkte sie wie eine Moderatorin, aber nicht wie die gestaltende Kraft. Über weite Strecken wurde die Debatte von den Grünen und der CSU dominiert, die in vielen Punkten so weit auseinander lagen.“

Frankreich

Die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" erkennt im Scheitern der Gespräche nicht nur eine krisenhafte Situation für Deutschland, sondern für ganz Europa und insbesondere Emmanuel Macron:



„Dieses Scheitern droht, das seit den deutschen Wahlen vom 24. September bereits gelähmte Europa in eine nie da gewesene Krise zu stürzen. In den vergangenen Jahren war die Europäische Union (EU) von der Führung Angela Merkels geprägt, die gleichzeitig vom wirtschaftlichen Erfolg ihres Landes und dem Mangel an politischen Figuren auf ihrem Level profitierte. Emmanuel Macron, der Europa mit Angela Merkel neu ankurbeln wollte, findet sich so in der ersten Linie wieder, aber ihm droht ein Schlüssel-Partner für seine Projekte zu fehlen. Europa, das aus einem Jahrzehnt Finanz- und Wirtschaftskrise kommt und gerade den Weg des Wachstums wiedergefunden hat, muss nun Monate der Unsicherheit durchqueren.“

Die französische Tageszeitung „Le Monde“ schreibt über die Auswirkungen für Europa und Frankreich durch die gescheiterten Sondierungsgespärche und fordert Verantwortung: „Deutschland ist gerade in eine schwere politische Krise gestürzt, und ganz Europa wird darunter leiden. (...) Diese Krise kommt in dem Moment, wo das europäische Projekt wieder an Farbe gewinnt, nach zehn Jahren quasi pausenloser Krisen-Verwaltung. (...) Berlin hatte die Wahl von Emmanuel Macron beklatscht und das französisch-deutsche Tandem schien wieder im Sattel zu sitzen: Alle Hoffnungen waren erlaubt. (...) Deutschland ist nicht nur die größte Volkswirtschaft der EU, es ist auch der Stabilitätspol der Union und der notwendige Partner Frankreichs im gesamten europäischen Projekt. Die deutschen politischen Verantwortlichen müssen sich dieser Verantwortungen bewusst werden.“

Italien

Die italinische Zeitung "La Stampa" beschreibt im Kommentar die deutsche Regierung als einen "Tisch mit vier schwachen Beinen" und hofft auf eine gut durchdachte Lösung für Deutschland, auch im Hinblick auf Europa:

„Wie lange dauert es noch, bis es eine Regierung in voller Machtfülle gibt? Während sich Enttäuschung bei denen, die gewählt haben, bemerkbar macht, weil sie erwarten, dass die Politik dem Land ohne weiteres Herumreden eine Regierung gibt, wackelt der Verhandlungstisch, weil er auf vier schwachen Beinen steht.

Vor allem die CSU ist schwach (...). Aber auch die FDP, die ihre Entscheidungen an die zahlreichen, nicht immer realistischen, Wahlkampfversprechen anpassen muss. Das gleiche gilt auf der Seite der Grünen, die bedrängt werden vom schwierigen Gleichgewicht zwischen den zwei historischen Seelen ihrer Basis und ihren pragmatischen und fundamentalistischen Anführern. Und schließlich ist die CDU schwach mit einer nach der (Bundestags-)Wahl am 24. September geschrumpften Angela Merkel (...).

Vor diesem Hintergrund bleibt das deutsche Minister-Toto völlig offen. (...) Es sind lediglich gute Nachrichten für diejenigen, die sich über das Unglück anderer freuen. Für viele jedoch kann ein stabiles Deutschland Europa eine Hilfe sein, innerhalb und außerhalb seiner Grenzen, und deshalb bleibt nach dem nächtlichen Marathon in Berlin zu hoffen, dass es bald einen positiven Ausgang gibt und dass, trotz notwendiger Kompromisse, die Deutschen nicht das Vertrauen in ihr System verlieren. Ein Kurzschluss wäre nun vor allem ein riesiges Geschenk an diejenigen, die ohnehin gegen das System auf der Lauer liegen: die der extremen rechten und neo-populistischen Alternative für Deutschland.“

Niederlande

Die Amsterdamer Zeitung "de Volkskrant" prophezeit in ihrem Kommentar der CDU schwierige Zeiten:

„Dass es die Liberalen sind, die sich zurückziehen, ist überraschend. Aber es ist durchaus erklärlich. Überraschend ist es, weil gerade Christian Lindner lange Zeit optimistisch und pragmatisch zu sein schien. Wo ein Wille sei, da sei auch ein Weg, hatte er früher gesagt. Aber er ließ auch öfter durchblicken, dass seine Partei in einer solchen Koalition am wenigsten zu gewinnen hätte. Nach vier Jahren Abwesenheit vom Bundestag wollte die FDP in der kommenden Legislaturperiode eigentlich am liebsten in die Opposition. Innerhalb der Partei ist die Angst groß, dass sie für die Teilnahme an einer Kompromissregierung bei der nächsten Wahl von den Wählern mindestens so schwer abgestraft werden würde wie 2013. (...)

Wie soll es nun weitergehen? Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz ließ noch Sonntagmittag erneut wissen, nicht für eine Regierung mit Angela Merkel zur Verfügung zu stehen. Ob die Sozialdemokraten doch mit der CDU verhandeln wollen, falls Merkel sich zum Rücktritt entschließt, ist unklar. Doch wer soll ihr Nachfolger werden? Für die CDU brechen schwierige Tage an.“

Ägypten

Die regierungsnahe ägyptische Zeitung "Youm7" über die Rolle von Angela Merkel bei den gescheiterten Sondierungsgesprächen und titelt mit den Worten "Die eiserne Lady bricht":

„Angela Merkel droht das Scheitern ihrer vierten Amtszeit. Die deutsche Kanzlerin hat es nicht geschafft, eine neue Regierung zu bilden, weil die Freie Demokratische Partei sich aus den Verhandlungen zurückzieht. Die Krise lässt den Euro auf seinen niedrigsten Stand gegenüber dem Yen fallen.“