Berlin Schäuble soll Bundestagspräsident werden

Finanzminister Wolfgang Schäuble soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neuer Bundestagspräsident werden.

Er prägte die Politik in Deutschland

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wäre nach Einschätzung des baden-württembergischen Landesgruppenchefs Andreas Jung die Idealbesetzung als Bundestagspräsident. „Er bringt Intellekt und Weitblick mit und kann damit nahtlos an Norbert Lammert anknüpfen, der diesem Amt und dem ganzen Parlament ein besonderes Selbstbewusstsein gegeben hat“, sagte Jung am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den bisherigen Bundestagspräsidenten Lammert.



Schäuble hätte auch die nötige Erfahrung, um die Sitzungen im Bundestag zu leiten, in denen es möglicherweise schwierige Debatten nach dem Einzug der Alternative für Deutschland geben werde. Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung leitet die baden-württembergischen Parlamentarier, zu denen auch Schäuble gehört, der aus Offenburg kommt.

Die bisherigen Bundestagspräsidenten

Bundeskanzler wurde er nicht und auch nicht Bundespräsident. Jetzt aber steht Wolfgang Schäuble vor dem Wechsel in das zweithöchste Amt im Staat: Mit 75 Jahren übernimmt der CDU-Politiker noch einmal eine neue Aufgabe und verabschiedet sich vom Bundesfinanzministerium, das er acht Jahre lang sichtlich gerne geleitet hat.„Wir freuen uns, dass sich Wolfgang Schäuble bereit erklärt hat, für das Amt zu kandidieren“, teilte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Mittwoch mit. Umgehend hagelte es Lob - auch von der künftigen Opposition. Die SPD nannte Schäuble eine „respektable Persönlichkeit“. Der mögliche Koalitionspartner FDP pries dessen „natürliche Autorität“.Respekt, Autorität und Persönlichkeit dürften prägende Begriffe in Schäubles neuem Amt werden. Der mit allen Wassern gewaschene Politiker soll dafür sorgen, dass die frisch in den Bundestag eingerückte AfD die Würde des Hauses wahrt.Ob er sich nach der Aufgabe gesehnt hat, ist fraglich. Betont zurückhaltend beantwortete Schäuble in den letzten Wochen alle Fragen nach seiner politischen Zukunft. Dann mehrten sich die Stimmen, die ihn für das Amt des Bundestagspräsidenten ins Spiel brachten. Nicht immer waren die Komplimente ganz uneigennnützig: Denn im großen Koalitionspoker zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen ist das einflussreiche Bundesfinanzministerium eine wichtige Karte. Sie kann nun frei gespielt werden.Das Finanzressort herzugeben, dürfte Schäuble nicht leicht fallen. Seine Beliebtheitswerte sind hoch, als erster Finanzminister seit 1969 hat er ausgeglichene Bundeshaushalte geschafft. Fakt ist aber auch, dass der gebürtige Freiburger ein leidenschaftlicher Abgeordneter ist. Im Bundestag sitzt er seit 45 Jahre, so lange wie niemand sonst.Schäuble hat die deutsche Politik der vergangenen Jahrzehnte geprägt. Kaum ein wichtiges Amt, das er nicht bekleidet hat: Er war Chef des Bundeskanzleramts, zwei Mal Innenminister, Fraktionschef, CDU-Vorsitzender und ist seit 2009 Finanzminister. Die großen Themen der vergangenen Jahre - Wiedervereinigung, 11. September, Euro-Krise - gestaltete er als jeweils zuständiger Ressortchef entscheidend mit.Das prägendste Ereignis aber war das Attentat auf den damaligen Bundesinnenminister im Oktober 1990. Wenige Tage nach der Wiedervereinigung wurde Schäuble von einem geistig verwirrten Mann angeschossen - seither ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Ein Einschnitt, der seine Karriere aber nicht beendete. Überliefert ist, dass Schäuble sich noch im Krankenbett Akten von seiner Frau Ingeborg vorlesen ließ.Zehn Jahre später folgte mit der CDU-Spendenaffäre ein politischer Tiefpunkt, der seinen Rücktritt von Fraktions- und Parteivorsitz bedeutet. Seine persönliche Beziehung zum langjährigen Kanzler und CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl erklärte Schäuble im Zuge der CDU-Spendenaffäre mit einem Satz für beendet: „Ich habe wohl schon zu viel meiner knapp bemessenen Lebenszeit mit dir verbracht.“In der Flüchtlingskrise ging Schäuble teilweise auch auf Distanz zu Entscheidungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihren Führungsanspruch aber stellte er nie in Frage. Die Kanzlerin gestattet ihm im Gegenzug viel Spielraum: „Schäuble ist eine Klasse für sich“, sagte sie einmal.Das Verhältnis zwischen Minister und Kanzlerin ist nicht unbelastet. Merkel zog 2000 an Schäuble vorbei an die Parteispitze und sie machte ihn vier Jahre später nicht zu ihrem Kandidaten für das Bundespräsidentenamt. Doch Schäuble gibt sich inzwischen altersmilde: „Ich muss überhaupt nicht mehr viel beweisen“, sagte er schon vor Jahren in einem Interview. Jetzt kann er ein neues Amt und vielleicht auch sich selbst ganz neu definieren.Erich Köhler (CDU)Hermann Ehlers (CDU)Eugen Gerstenmaier (CDU)Kai-Uwe von Hassel (CDU)Annemarie Renger (SPD)Karl Carstens (CDU)Richard Stücklen (CSU)Rainer Barzel (CDU)Philipp Jenninger (CDU)Rita Süssmuth (CDU)Wolfgang Thierse (SPD)Norbert Lammert (CDU)