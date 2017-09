vor 56 Minuten dpa Berlin Rumoren in Union - Eklat bei AfD - Merkel gibt SPD nicht auf

Nach der historischen Rechtsruck-Wahl sortieren sich die Parteien. Eine Jamaika-Koalition dürfte schwierig werden. Die Kanzlerin will sich daher auch die Option SPD offen halten. Die AfD hat ihren ersten Eklat.