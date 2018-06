Politik Randnotizen zur Obama-Visite

1. Wo ist Michelle Obama? Viele Zuschauer hätten sich gefreut, wenn First Lady Michelle Obama ebenfalls in Hannover gelandet wäre, aber der Präsident kam alleine. Seine Gattin war am Freitag noch in London dabei, gemeinsam hatte das Paar mit Elizabeth II. zu Mittag gegessen. Am Abend gab es noch ein Dinner mit Prinz William und Ehefrau Kate. Am Samstag war Michelle Obama wieder in den USA. Sie hielt an der Jackson State University in Mississippi eine Rede.

2. Wo schläft der Präsident? Barack Obama übernachtet im Veranstaltungs- und Tagungszentrum „Seefugium“ (Bild) am nördlichen Rand Hannovers. Das Anwesen liegt im Grünen an einem idyllischen See. Zu Obamas Suite gehören zwei Bäder mit goldfarbenen Wasserhähnen, zwei Schlafzimmer und eine Kombination aus Wohnzimmer und Küche. Von der Fensterfront und dem Balkon geht der Blick auf den von Bäumen umrahmten See. Neben dem Haupthaus mit der Suite gibt es noch sieben kleinere Appartement-Häuser. 2009 feierte Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im „Seefugium“ seinen 65. Geburtstag – mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Für Obamas Überwacher ist das Anwesen perfekt: Im Umkreis von 500 Metern gibt es keine Gebäude.

3. Wo will der Präsident nicht hin? Obama wird bei seinem Rundgang auf der Hannover Messe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel den Stand von VW umgehen. Beide werden nur die Hallen 3, 9 und 11 besuchen – der Stand von Volkswagen ist jedoch in Halle 15. Für VW ist die Auslassung ungewohnt: Deutschlands größter Konzern galt als Station beim Politikerrundgang zum Start der Industriemesse immer als gesetzt.

4. Wo der Schnee fiel: Barack Obama hat sich zum Beginn seines Deutschlandbesuches auch von Schneeregen und eisigem Wind nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Wetter sei völlig in Ordnung, habe Obama ihm bei der kurzen Begrüßung auf der Landebahn am Flughafen Hannover zugerufen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Anschluss. Der SPD-Politiker hatte zuvor gegenüber Obama sein Bedauern über das schlechte Wetter ausgedrückt. „Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, den Präsidenten begrüßen zu dürfen“, sagte Weil.