vor 6 Stunden AFP Moskau Putin lässt sich erstmals bei Zeremonie nicht im Mercedes fahren

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich für seine vierte Amtseinführung ein neues Auto ausgesucht: Zum ersten Mal ließ er sich am Montag nicht in einem Mercedes, sondern in einer russischen Limousine über den Roten Platz fahren.